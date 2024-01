Angleterre : un vol annulé après qu’un passager repère des vis manquantes

15 janvier 2024, aéroport de Manchester en Angleterre. Alors qu’il vient d’embarquer à bord d’un airbus A330 de la compagnie Virgin Atlantic pour rejoindre New York, Phil Hardy remarque quatre fixations manquantes sur l’aile de l’appareil, depuis son siège côté hublot, rapporte le New York Post. La vigilance du passager a contraint la compagnie à finalement annuler le vol (Photo d'illustration : AFP)

Une fois installé sur son siège, dont le hublot donne sur l'aile de l'appareil, Phil Hardy, un britannique de 41 ans, remarque quatre fixations manquantes sur l'aile.

"Ma femme n'aimait pas vraiment ce que je lui disais et commençait à paniquer", témoigne-t-il au New York Post.

????????????✈️ FLASH | Un voyageur a repéré des vis manquantes sur l'aile d'un Airbus à #Manchester et a fait annuler le vol qui était à destination de #NewYork. pic.twitter.com/dMSImgrHbr — Cerfia (@CerfiaFR) January 29, 2024

L'équipage demande immédiatement à des techniciens des vérifications. Une fois réalisées, la compagnie assure qu'il n'y a aucun problème de sécurité avec l'aile et donc sur la sécurité de l'avion.

Finalement, le vol a été annulé. "La sécurité de nos clients et de notre équipage est toujours notre priorité absolue et cela n'a été compromis à aucun moment", a déclaré un représentant de la compagnie qui assure : "Nous travaillons toujours bien au-dessus des normes de sécurité de l'industrie et l'avion est désormais de nouveau en service.

Enfin, "par mesure de précaution, l'avion a subi un contrôle de maintenance supplémentaire et les fixations ont été remplacées." Les passagers ont été réaffectés sur d'autres vols pour rejoindre New York en toute sécurité et sans stress.

