Antoine Dupont désigné meilleur joueur de rugby à 7 de l'année 2024

Antoine Dupont a été sacré meilleur joueur de rugby à 7 de l'année lors des World Rugby Awards 2024, dimanche à Monaco. Une consécration qui met en lumière son succès aux Jeux olympiques avec l'équipe de France. Il devient ainsi le premier homme à décrocher le titre de meilleur joueur à la fois en rugby à 15 et à 7.

Quatre mois après avoir conduit les Bleus du rugby à 7 au sommet de l'olympe, Antoine Dupont a été désigné dimanche meilleur septiste de l'année, lors des World Rugby Awards 2024 qui ont aussi consacré le Sud-africain Pieter-Steph du Toit, meilleur joueur à 15.

Le Toulousain, qui a découvert la discipline cette année en vue des Jeux, a été décisif pendant le tournoi, marquant notamment deux essais lors de la finale remportée face aux Fidji.

???? "J'ai eu raison de suivre mon intuition, au début personne n'y croyait"



Sacré meilleur joueur du monde de rugby à 7, Antoine Dupont revient fièrement sur son pari de l'année 2024 ???? pic.twitter.com/psUNYE9wll — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) November 24, 2024

- Une année en or -

En devançant son coéquipier avec les Bleus Aaron Grandidier-Nkanang et l'Irlandais Terry Kennedy, il est devenu le premier joueur masculin à remporter le titre de meilleur joueur à 15 et à 7, ayant déjà été distingué en 2021 pour ses performances avec le Stade toulousain et l'équipe de France.

Après un premier tournoi où il s'est contenté de bout de matches à Vancouver en février, il a enchaîné en montrant de belles dispositions à Los Angeles, où l'équipe de France masculine a gagné son premier tournoi en circuit mondial depuis 2005.

Sa vitesse, son intelligence de jeu et ses raffuts dévastateurs ont ensuite illuminé le tournoi de Madrid, où les Bleus ont remporté le circuit mondial après un essai décisif de 60 mètres de Dupont en quart de finale.

AFP