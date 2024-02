Après huit ans de travail, sa Tour Eiffel en allumettes invalidée par le Guinness des records

Huit ans de sa vie partis en fumée. Richard Plaud a passé 4.200 heures à tenter d’établir le record de la plus haute tour Eiffel en allumettes du monde. Malheureusement, après. autant de dur labeur, il a vu sa performance invalidée par les juges britanniques du Guinness Book. En cause : son choix d’allumettes, non conformes au cahier des charges (Photo D.R.)

"C’est décevant, frustrant, incompréhensible et pas très fair-play". Richard Plaud est affligé, raconte le Parisien. Son record de la Tour Eiffel en allumettes la plus haute du monde, qu'il a mis huit ans à construire, n'a pas été validé par les juges britanniques du Guinness Book.

"Il fallait que les allumettes utilisées pour réaliser la Tour Eiffel, soient achetées dans le commerce, avec leur partie inflammable qu’il fallait supprimer en la grattant, sans la couper", explique le malchanceux à 20 Minutes.

Or, pour gagner un temps précieux, Richard Plaud s'est approvisionné directement auprès du principal fabricant français d'allumettes, qui lui ont été livrées, par cartons de 15 kg, sans bout rouge soufré. Ce que le règlement interdit catégoriquement.

Si cette particularité est bien mentionnée dans le cahier des charges du Guinness Book des records, le maquettiste de Charente-Maritime assure n'avoir reçu ces lignes directrices en dernière minute : "On m'a transmis les informations un mois avant l'assemblage final. Je venais de passer plus de 7 ans et demi sur le projet, c'est impensable de recommencer" se justifie Richard Plaud.

Même si les décisions du Guinness Book sont sans appel, le Poitevin a toutefois tenté de faire un recours, mais il y a peu de chance qu’il aboutisse.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com