Après l'ouragan Tammy, la Guadeloupe sous la pluie et les inondations

Confinée pendant quelques heures samedi sur le passage de l'ouragan Tammy, la Guadeloupe n'en a pas fini avec les intempéries: de fortes pluies se sont abattues sur l'archipel dimanche, gonflant des rivières qui sont sorties de leur lit et ont provoqué des inondations.

Le relatif répit né de la sortie du confinement, samedi vers 15H00 locales (21H00 à Paris), aura été de courte durée. Des pluies diluviennes, dans le sillage du phénomène cyclonique, sont tombées depuis le milieu de la nuit sur ce département antillais de 380.000 habitants.Les autorités ont lancé une alerte "rouge" pour fortes pluies et orages à 06H00 locales (12H00 à Paris). Le niveau a été abaissé à "orange" à midi (18H00 à Paris), Météo-France anticipant des précipitations perdant en intensité, mais les appels à la prudence restaient de mise.Les abris sûrs, fermés après l'éloignement du cyclone, ont rouvert dans les communes, notamment dans la ville de Basse-Terre, où les habitations de Rivière des Pères sont menacées à nouveau par l'eau, un an après la tempête Fiona, qui avait fait un mort dans ce quartier."Douze personnes ont évacué et nous allons aller en chercher huit autres", a indiqué à l'AFP André Atallah, maire de Basse-Terre.De nombreuses zones sont touchées dans le sud de la Basse-Terre, déjà éprouvé par la tempête tropicale Philippe en début de mois, mais également dans tout le reste de la Guadeloupe dite "continentale".- "Restez chez vous" -"Evitez de vous déplacer, restez chez vous", a martelé Adrien Baron, maire de Sainte-Rose, où l'eau monte et menace certaines habitations, dans des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux.Même son de cloche du côté des pompiers de Baillif qui, dans un message filmé à la population, demandent d'éviter tout déplacement. "Les routes sont impraticables", font-ils valoir.A Trois-Rivières, "la pluie a cessé et nous dégageons 40 à 50 centimètres de boue qui ont coulé dans le bourg", a indiqué à l'AFP le maire Jean-Louis Francisque, rappelant que "pour Fiona, c'était un mètre".Du côté de la Grande-Terre, de nombreuses inondations sont aussi répertoriées, dans les Grands-Fonds mais aussi dans les bourgs. "Depuis 8H00 ce matin environ (14H00 à Paris), le bourg de Sainte-Anne (ville côtière et touristique au sud de la Guadeloupe, ndlr) est sous l'eau ainsi que les alentours", raconte Delphine Roux, infirmière libérale, qui a dû interrompre sa tournée en raison des inondations."J'ai laissé ma voiture un peu en hauteur avant de passer une ravine à pied pour rentrer chez moi, j'essaie de garder le contact avec mes patients", poursuit-elle.A Lamentin, la régie des eaux a déjà averti d'un impact sur l'usine de production, évoquant "un retour à la normale impossible à planifier". Des habitants subissent des coupures d'eau, selon le gestionnaire du réseau.Si ces fortes pluies ne sont pas une surprise après le passage d'un ouragan, elles risquent d'aggraver les dommages déjà provoqués par Tammy.L'archipel guadeloupéen a globalement été épargné par le phénomène cyclonique, hormis l'île de la Désirade, où les vents ont "causé beaucoup de dégâts matériels", a indiqué à l'AFP Loïc Tonton, maire de cette commune d'environ 1.400 habitants. Outre des chutes d'arbres, des dégradations d'équipements sont à déplorer.Les services du département ont mobilisé "trois camions et deux tractopelles sur place" pour aider au déblaiement. L'Etat a annoncé le déploiement d'effectifs du Régiment du service militaire adapté (RSMA) et du Régiment d'infanterie de marine (RIMa).L'envoi d'une barge a été retardé en raison des fortes pluies, selon une source préfectorale, mais était toujours prévu dans la journée.D'après le maire de La Désirade, jusqu'à 80% de l'île avait été privée d'électricité samedi, au plus fort du phénomène. Au total, selon EDF, les coupures ont concerné 5.000 clients sur plusieurs communes de l'est de la Guadeloupe.Dimanche midi (18H00 à Paris), Tammy poursuivait sa route au-dessus de l'arc antillais, après être passé au large des "îles du Nord", Saint-Martin et Saint-Barthélemy.Le préfet de ces deux territoires français a levé l'alerte rouge cyclone à 8H00 (14H00 à Paris), tout en maintenant une vigilance orange pour les pluies, qui pourraient atteindre 100 mm en fin de journée et dans la nuit.