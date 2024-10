Assemblée : un hommage à Philippine mais pas au Liban, LFI "en colère"

L'Assemblée nationale a observé une minute de silence mardi après-midi en hommage à Philippine, jeune étudiante tuée il y a dix jours à Paris, la présidente Yaël Braun-Pivet exprimant le "soutien sincère" de la représentation nationale à ses proches.

"Dans tout le pays cette tragédie insoutenable a soulevé une vague de douleur et d'émotions. la famille et aux proches de Philippine, je veux adresser nos condoléances les plus attristées et leur dire notre soutien sincère", a déclaré Mme Braun-Pivet depuis le perchoir.

Les députés ont ensuite collectivement observé une minute de silence, debout dans l'hémicycle.

Un hommage lui a également été rendu en parallèle au Sénat, où le président Gérard Larcher s'est dit "bouleversé", appelant la représentation nationale à "tirer toutes les conséquences d'un tel drame"

"Nous pensons à elle, nous pensons à sa famille et nous pensons je pense à toutes les femmes victimes de violences", a déclaré le Premier ministre Michel Barnier avant de débuter sa déclaration de politique générale.

La minute de silence avait été décidée mardi matin en conférence des présidents à l'Assemblée, les députés LFI demandant également un hommage aux Français décédés au Liban.

"J'avais demandé qu'une minute de silence soit organisée en hommage aux deux Français tués" ces derniers jours par les bombardements de l'armée israélienne, a déclaré Mathilde Panot en conférence de presse.

"Cet hommage a été refusé par la présidente de l'Assemblée" Yaël Braun-Pivet, "prétextant que cet après-midi il y aurait déjà un hommage à Philippine", a ajouté la cheffe des députés LFI.

"Nous avons dit que nous étions favorables à cet hommage à Philippine", tout en réclamant "qu'en plus il y ait un hommage aux 103 femmes qui sont mortes de féminicide d'ores et déjà cette année", a poursuivi Mme Panot.

Mais "cela ne peut pas expliquer qu'il n'y ait pas d'hommage pour nos deux compatriotes qui sont morts au Liban", a-t-elle insisté, rapportant que Mme Braun-Pivet "a osé dire (...) que les minutes de silence étaient réservées à des grand moments d'émotion nationale".

Le Liban, "avec un million de personnes déplacées" et plusieurs centaines de morts, "cela ne provoque pas d'émotion dans le pays apparemment", a déploré Mme Panot, soulignant "à quel point cette décision (la) met en colère".

D'autant plus qu'avec "23.000 Français au Liban, 40.000 Libanais en France et 700 casques bleus français" à la frontière avec Israël, "la France est directement concernée par ce qui se passe au Liban", a-t-elle affirmé.

AFP