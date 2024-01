Attal: "il doit y avoir une exception agricole française"

Le Premier ministre Gabriel Attal a assuré mardi qu'il devait y "avoir une exception agricole française" et promis que le gouvernement serait "au rendez-vous, sans aucune ambiguïté" pour répondre à la crise agricole actuelle, dans son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale.

"Notre agriculture est notre force, et notre fierté aussi", a affirmé le chef du gouvernement. "Alors je le dis ici solennellement : il doit y avoir une exception agricole française", a-t-il déclaré.Gabriel Attal a aussi salué "nos agriculteurs, nos pêcheurs, qui travaillent matin, midi et soir pour nous nourrir".Confronté à sa première crise depuis sa nomination, le chef du gouvernement avait annoncé vendredi un premier train de mesures, sans apaiser la colère.Des agriculteurs bloquent depuis lundi après-midi des axes stratégiques autour de Paris et un convoi de tracteurs fait route vers le marché de gros de Rungis."Supprimer des normes, c'est possible : vendredi dernier, j'ai annoncé la suppression de 10 normes nationales pour nos agriculteurs – et beaucoup d'autres suivront !", a assuré le Premier ministre.