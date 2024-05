Aurores boréales : les images de la "super-tempête solaire" à l'origine du phénomène

La Nasa a partagé les images de l'activité du soleil de ces derniers jours. Elles montrent d'impressionnantes éruptions solaires qui ont donné lieu à des aurores boréales (Photo : AFP)

D'impressionnantes aurores boréales ont été aperçues pendant trois nuits consécutives du 10 au 13 mai dans le ciel de plusieurs pays dont la France en raison d'une tempête solaire "extrême". Mais le spectacle n'était pas seulement visible à la surface de la Terre. La Nasa a publié sur ses réseaux sociaux les images des éruptions solaires à l'origine du phénomène.

"Du 3 au 9 mai 2024, l'observatoire des dynamiques solaires de la Nasa a observé 82 éruptions solaires notables" écrit l'agence spatiale américaine sur X, précisant qu'il s'agit "de géantes explosions sur le soleil qui envoient de l'énergie, de la lumière et des particules à haute vitesse dans l'espace".

Ce tweet est accompagné d'une vidéo montrant les différentes explosions observées pendant la semaine à la surface du soleil.

The Sun is super active right now! ☀️ ???? ???? The video below shows a series of flares that erupted over the past seven days… not counting another X-class flare that happened this morning!

Deux importantes éruptions solaires ont aussi été relevées les 10 et 11 mai, bien visibles sur la Nasa. Les premiers signes d'une forte tempête géomagnétique ont été observés vendredi 10 mai, à 18h37 (heure française) avec une importante perturbation dans le champ magnétique de la Terre, selon le National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), cité par CNN.

Si "aucune" des éruptions solaires prises individuellement n'a été "particulièrement impressionnante en terme de vitesse ou de taille", "il y en a eu une telle série ininterrompue qu'elles se sont toutes mélangées dans l'espace et ont produit la première super-tempête en plus de 20 ans", a expliqué Mathew Owens, professeur de physique spatiale à l'Université de Reading, à l'AFP.

The Sun emitted two strong solar flares on May 10-11, 2024, peaking at 9:23 p.m. EDT on May 10, and 7:44 a.m. EDT on May 11. NASA's Solar Dynamics Observatory captured images of the events, which were classified as X5.8 and X1.5-class flares.