Australie: le centre commercial rouvre ses portes, cinq jours après l'attaque au couteau

Le centre commercial de Sydney où six personnes ont été tuées lors d'une attaque à l'arme blanche a rouvert ses portes jeudi, des visiteurs attristés passant devant les rangées de boutiques encore fermées pour rendre hommage aux victimes.

Les magasins rouvriront normalement vendredi, près d'une semaine après qu'un homme de 40 ans a mené une attaque meurtrière dans le vaste complexe commercial Westfield Bondi Junction.Mais la réouverture partielle de jeudi a été présentée comme une occasion pour les habitants de Sydney choqués de se recueillir.Cela permet d'exprimer notre solidarité, nos condoléances et de "tourner la page sur ce qui a été une période très difficile" pour la ville, a déclaré le chef du gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns.Il s'agit, selon lui, d'un "premier pas vers la guérison".Tout au long de la semaine, de nombreuses personnes ont déposé des fleurs devant le centre commercial, généralement bondé de familles venues faire leurs courses.Mais jeudi, la foule est considérablement réduite.Les écrans numériques qui affichaient autrefois des publicités tape-à-l'œil et des plans pour aider les clients à s'orienter dans le complexe labyrinthique ont été remplacés par des rubans noirs pixellisés sur un fond blanc uni.Dans un hall, des couronnes de fleurs blanches encadrent un message de commémoration et une table blanche toute simple sur laquelle se trouvait des bouquets et un livre pour permettre aux visiteurs de laisser quelques mots.