Australie: nouvelle attaque au couteau à Sydney, quatre blessés

Une nouvelle attaque à l'arme blanche a fait quatre blessés lundi lors d'un service religieux à Sydney, au surlendemain de celle qui a fait six morts samedi dans un centre commercial, attribuée à un homme souffrant de troubles psychiques.

La vie des quatre blessés n'est pas menacée, a indiqué la police de Sydney, indiquant avoir arrêté un homme après cette attaque qui s'est déroulée lors d'un service religieux dans une église assyrienne de l'ouest de la ville.Selon une retransmission en direct, un homme habillé de noir s'est approché de l'autel, a levé le bras droit et a frappé le prêtre avec un couteau, provoquant la panique et des cris parmi les fidèles.Un certain nombre de personnes se sont précipitées pour apporter leur aide, selon les images, et maîtriser l'assaillant.Les services de secours d'urgence ont indiqué à l'AFP que quatre hommes âgés de 20 à 70 ans étaient soignés notamment pour des lacérations."Les personnes blessées souffrent de blessures ne menaçant pas leur vie, et ont été prises en charge (...) avant d'être transférées à l'hôpital", a indiqué la police."Un homme a été arrêté et placé en détention", a-t-elle ajouté.L'AFP a identifié, d'après la video, le lieu comme étant l'église du Christ bon pasteur, à Wakeley, dans la banlieue ouest de Sydney.Le quartier est connu pour accueillir des membres de la petite communauté chrétienne assyrienne ayant fui les persécutions et la guerre en Irak et en Syrie.Cette église accueille un service religieux le lundi soir.- Foule en colère -La police a indiqué avoir commencé à recevoir des appels "vers 19H10", et avoir alors appelé le public à éviter cette zone.Néamoins des centaines de personnes, apparemment membres de cette communauté, ont tenté de rejoindre l'église après l'incident pour trouver l'assaillant, se heurtant à des cordons de police.Un journaliste de l'AFP a vu des projectiles lancés, avant que les policiers, équipés de boucliers, ne repoussent la foule.Le suspect "a été extrait de l'église et emmené dans une direction non communiquée", a indiqué la police, demandant d'évacuer la zone.Samedi, une précédente attaque au couteau avait fait six morts et plusieurs blessés à Sydney. Elle a été perpétrée dans un centre commercial par un homme de 40 ans atteint d'une maladie mentale, rien ne suggérant un motif terroriste, selon la police australienne.Cinq des six victimes tuées par Joel Cauchi, un homme de 40 ans souffrant de troubles mentaux, sont des femmes, tout comme la plupart des blessés. L'assaillant a été abattu.Un ruban noir était projeté lundi sur l'Opéra de Sydney en signe de deuil.