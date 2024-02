Australie : un enfant de trois ans entre et joue dans une machine à pince

Attiré par les peluches, un petit garçon de trois ans a réussi à pénétrer dans une machine à pince. Il y est resté tranquillement, avant d’en être libéré.

Cest certainement la machine la plus agaçante des fêtes foraines. Cette maudite pince se referme presque toujours au moment de remonter la prise ! En Australie, un enfant de trois ans a voulu aller chercher lui-même les cadeaux à l’intérieur… Intrépide, il a réussi à s’introduire dans une machine à pince "Hello Kitty" dans un centre commercial. Il semblait même "peu pressé d’en sortir" lorsqu’il a été secouru, a indiqué la police du Queensland.

Ethan and the Police: 1

Claw Machine: 0



Police were called in to rescue the adventurous Ethan, who had crawled up into a toy machine at a Capalaba shopping centre on Saturday. pic.twitter.com/E7szqYznjI