Australie : un kite-surfeur percuté de plein fouet par une baleine

Alors qu'il était tranquillement en train de surfer le long des côtes australiennes, Jason Breen a eu la peur de sa vie. Une baleine est sortie de l'eau, lui sautant dessus et l'entraînant - par son poids - sous l'eau. Fort heureusement, le surfeur est revenu à la surface sans aucune égratignure et a pu filmer cette rencontre de poids...

"Une baleine vient de me sauter dessus", s'écrie-t-il.

The scary moment a breaching humpback whale lands on a kitesurfer off Sydney's Northern Beaches on Oct. 25, 2023.



Jason Breen was out for his usual wing surf when out of the blue a baby whale breached.



Luckily, he resurfaced without any major injuries.pic.twitter.com/Rni6Owhlxp