Avec ses 18 kg sur la balance, ce chat de six ans fait le buzz sur les réseaux sociaux

Patches le chat est devenu une véritable star sur les réseaux sociaux. Sa particularité, ce félin est malheureusement atteint d’obésité extrême et pèse 18 kg. Pourtant, cela ne l'a pas empêché d’être adopté par une retraitée américaine, bien décidée à le mettre au régime (Photo : facebook Patches)

À Richmond dans l’État de Virginie, aux États-Unis, le chat Patches est devenu une véritable star des réseaux sociaux après avoir été adopté à la fin du mois d’avril 2023. Il fait "trois fois le poids moyen d’un chat domestique à poil court", rapporte le journal britannique The Telegraph.

Abandonné par son ancien maître qui ne pouvait plus s’occuper de lui, Patches a été confié au refuge animalier de la ville de Richmond. Sur place il a subi des tests vétérinaires, qui ont révélé qu’en dépit de ses kilos en trop, il était en "bonne santé", précise le média belge 7sur7.

Kay Ford, une retraitée américaine a donc décidé de l'adopter. Cette dernière, touchée par la situation du félin, n’a pas hésité à créer Le périple de Patches, une page Facebook dédiée à son nouvel animal de compagnie.

L’objectif ? Chroniquer la perte de poids progressive et surveillée par un vétérinaire et donner régulièrement de ses nouvelles. Pas moins de 24.000 internautes suivent quotidiennement les faits et gestes du matou et n’hésitent pas à l’encourager par leurs commentaires.

Si le félin au pelage blanc tacheté de gris pèse 18 kg, il ne décroche cependant pas le record du chat le plus gros du monde. Officiellement, le détenteur était Himmy, un chat australien dont le poids avait atteint 20,9 kg à la fin des années 1980.