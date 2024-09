Barnier "à l'écoute" des soignants pour son premier déplacement samedi dans un hôpital parisien

Michel Barnier effectuera samedi son premier déplacement en tant que Premier ministre dans un hôpital parisien, "à l'écoute" des soignants et du personnel hospitalier, a annoncé son entourage.

M. Barnier se rendra dans l'après-midi à l'hôpital Necker, dans le XVe arrondissement de Paris, où il participera notamment à une table ronde avec le personnel de santé, thème qui lui est cher.

Le nouveau chef du gouvernement, qui est en train de constituer son équipe, a souligné vendredi sur TF1 le "besoin immense" de services publics, une de ses priorités, en évoquant la santé et le logement.

A son nouveau poste très précaire à Matignon, puisqu'il est privé de majorité absolue à l'Assemblée nationale, il mise sur sa capacité à "négocier", à "mettre des gens ensemble" et à "les écouter".

Il répondra à l'issue de sa visite aux questions de la presse.

Michel Barnier a aussi souhaité vendredi "ouvrir le débat" pour une "amélioration" de la réforme controversée sur les retraites "pour les personnes les plus fragiles", mais sans "tout remettre en cause" et en "respectant le cadre budgétaire", particulièrement contraint compte tenu de l'ampleur du déficit public.

La fédération des hôpitaux publics français (FHF) réclame pour 2025 une hausse de 6% de l'enveloppe financière allouée aux hôpitaux publics et privés dans le prochain budget de la Sécurité sociale (PLFSS 2025), soit 6,3 milliards d'euros, a-t-elle indiqué mardi.