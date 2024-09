Birmanie : le bilan des inondations grimpe à 226 morts et 77 disparus

Le bilan des inondations provoquées par le typhon Yagi en Birmanie s'est encore aggravé, grimpant à 226 morts et 77 disparus selon la télévision d'Etat, les routes coupées et les ponts effondrés compliquant l'accès aux victimes.

D'après le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (Unocha), environ 631.000 personnes ont été touchées par les inondations en Birmanie.

Selon les données officielles, les inondations et les glissements de terrain consécutifs au typhon Yagi, qui a frappé l'Asie du Sud-Est au début du mois, ont tué au total plus de 500 personnes en Birmanie, au Vietnam, au Laos et en Thaïlande.

D'après la chaîne de télévision MRTV, le chiffre des morts en Birmanie a doublé par rapport au bilan précédent, qui faisait état de 113 tués.

Les inondations ont par ailleurs détruit dans le pays près de 260.000 hectares de rizières et d'autres cultures, selon la même source.

L'Unocha, qui fait état d'un besoin urgent en nourriture, eau potable, abris et vêtements, a précisé que des lignes de communication étaient coupées, des routes bloquées et des ponts endommagés, ce qui entrave gravement les efforts de secours.

Les mauvaises communications, en particulier avec les zones reculées, rendent également difficiles la collecte d'informations sur les éventuelles victimes.

De graves inondations avaient frappé le pays en 2011 et 2015, avec plus de 100 morts à chaque fois, tandis qu'en 2008, le cyclone Nargis avait fait plus de 138.000 morts ou disparus.

Le chef de la junte, Min Aung Hlaing, a demandé samedi de l'aide internationale pour faire face à ces inondations, une démarche exceptionnelle, le pouvoir birman ayant par le passé déjà entravé l'aide humanitaire en provenance de l'étranger.

- Aide indienne -

Lors du passage du puissant cyclone Mocha l'année dernière, elle avait ainsi suspendu les autorisations des ONG humanitaires, alors qu'un million de personnes étaient affectées par les inondations.

L'Inde est jusqu'à présent le seul pays à avoir répondu, en envoyant dix tonnes de matériel, notamment des rations sèches, des vêtements et des médicaments.

L'Unocha a déclaré que des ressources supplémentaires étaient nécessaires de toute urgence.

Les inondations ont aggravé la situation dans le pays, théâtre d'une guerre civile depuis que la junte a pris le pouvoir en 2021. Ces violences ont contraint plus de 2,7 millions de personnes à quitter leur habitation. Des volontaires ont afflué pour secourir les victimes dans les régions inondées.

- Villages submergés -

Dans le centre de la Birmanie, un homme a raconté à l'AFP comment, à l'aide de cordes, il a tenté le 10 septembre de sauver des personnes prises au piège par la montée des eaux qui ont atteint quatre mètres dans la ville de Kalaw (Etat de Shan).

"Le courant était très fort et certains bâtiments ont même été détruits", a-t-il expliqué, affirmant avoir vu des meubles emportés par les flots.

"Je pouvais voir au loin des familles prises au piège, debout sur les toits de leurs maisons", se souvient cet homme qui travaille pour une ONG locale. "J'ai entendu dire qu'il y avait 40 corps à l'hôpital".

A une trentaine de kilomètres de là, au lac Inle, un site très touristique, le niveau des eaux a atteint le deuxième étage des maisons sur pilotis, selon un habitant venu aider sa famille à évacuer.

Dans des zones proches du lac, "des villages entiers ont été submergés", a-t-il témoigné dimanche auprès de l'AFP, en demandant à rester anonyme. "Les personnes âgées assurent que c'est le niveau d'eau le plus élevé jamais vu", a-t-il ajouté.

Le passage destructeur du typhon Yagi a provoqué près de 1,5 milliard d'euros de "pertes" économiques au Vietnam, a indiqué lundi un média d'Etat. Le dernier bilan officiel dans ce pays fait état de 292 morts et 38 disparus, plus de 230.000 maisons endommagées et plus de 280.000 hectares de champs détruits.

Les scientifiques affirment que le changement climatique rend la mousson, qui s'abat sur l'Asie du Sud-Est de juin à septembre, encore plus forte et plus irrégulière.



AFP