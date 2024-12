Braun-Pivet demande la nomination d'un gouvernement "dans les prochaines heures"

La présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a exhorté dimanche Emmanuel Macron à nommer un nouveau Premier ministre "dans les prochaines heures", appelant le bloc central à s'ouvrir aux socialistes.

"Il faut rapidement nommer un nouveau Premier ministre (...) dans les prochaines heures", a fait valoir la titulaire du perchoir alors que le président de la République Emmanuel Macron doit poursuivre lundi ses consultations à l'Elysée en rencontrant les communistes et les écologistes, mais pas La France insoumise qui a décliné l'invitation.

Yaël Braun-Pivet a appelé à s'élargir vers les socialistes.

"Si on additionne le socle commun (...), si on y ajoute le groupe (indépendant) Liot et le Parti socialiste, on arrive à 299 (députés). Là vous avez une majorité, et donc il n'y a plus de censure possible", a-t-elle relevé au Grand Jury RTL-M6-Le Figaro-Public Sénat.

"Est-ce qu'on est aujourd'hui capable avec (ces) groupes politiques de s'entendre sur un programme d'action, je crois que oui", a-t-elle ajouté, en citant la question des soins, l'agriculture, la simplification, la décentralisation et "pourquoi pas" la proportionnelle.

Sur la question des finances publiques, Yaël Braun-Pivet estime qu'il peut encore "y avoir un budget au 31 décembre".

Malgré l'urgence budgétaire, elle ne se montre pas favorable à la loi spéciale évoquée par Emmanuel Macron, qui permet à l'État de maintenir les recettes fiscales et d'assurer son fonctionnement.

"Si on adopte une loi spéciale, un nouveau budget devra être présenté par le gouvernement. Moi, je n'étais pas sur cette position", a déclaré la présidente de l'Assemblée.

Elle souhaite que les députés "reprennent les débats budgétaires là ou ils se sont arrêtés" afin de tenter de trouver rapidement un compromis.

AFP