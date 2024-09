Breakdance : après son zéro pointé aux JO, l’Australienne Raygun devient numéro 1 mondial

Cible de critiques à la suite de sa performance lors de l'épreuve de breakdance des Jeux Olympiques de Paris 2024, l'Australienne Rachael Gunn a été annoncée n°1 mondiale de la discipline. La raison ? Une incompréhensible sélection des compétitions de la Fédération mondiale de danse sportive.

Rachael Gunn, 37 ans, tient désormais sa revanche après avoir été éliminée dès les phases de qualification lors des JO de Paris sans récolter un seul point.

She got zero points.



But we're not allowed to criticize her because it makes her cry. Perhaps if her family and friends had been honest with her, she would not have globally humiliated herself. pic.twitter.com/Qa6SAu6Itg