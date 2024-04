C1 féminine: l'OL rejoint le FC Barcelone en finale en battant le PSG

Les Lyonnaises, après avoir renversé la demi-finale aller (3-2), se sont qualifiées pour leur 11e finale de Ligue des champions en battant samedi le PSG (2-1) et rencontreront les Barcelonaises, tenantes en titre, le 25 mai à Bilbao.

L'expérience de l'OL a encore payé et sera capitale en finale: Lyon, qui a remporté 8 fois le trophée, a perdu seulement deux fois en finale, gagnant les huit dernières qu'elle a disputées dont celle de 2022, déjà contre le Barça.Après un aller renversant (3-2), le match retour a été un peu moins prenant au Parc des Princes et devant 30.000 personnes dont des milliers d'ultras parisiens, les Parisiennes ne réussissant pas à renverser la situation comme l'OL a pu le faire la semaine dernière.Entre les deux "meilleures ennemies", le principal s'est joué en première période, dense et même parfois tendue notamment entre l'ancienne Parisienne Kadidiatou Diani, légèrement sifflée par le Parc à sa sortie (73e), et la capitaine du PSG Grace Geyoro.Esseulée, Selma Bacha a douché les espoirs des joueuses de Jocelyn Prêcheur en ouvrant le score dès le début du match (1-0, 3e) d'une frappe petit filet du gauche, trompant sa coéquipière en équipe de France Constance Picaud, qui a ensuite enchaîné les arrêts déterminants (53e, 56e, 65e) pour maintenir à flot son équipe.- Cascarino sortie blessée -Paris a été sauvé aussi par quelques interventions défensives de Eva Gaetino ou Thiniba Samoura (14e), à l'inverse de l'internationale française Elisa De Almeida, qui est passée à côté de son match, au duel avec Melchie Dumornay.Le sursaut parisien est venu comme souvent du talent de Tabitha Chawinga, parfaitement lancée par Marie-Antoinette Katoto, avant d'ajuster Christiane Endler d'une frappe croisée (41e), sous les yeux du "titi" Warren Zaïre-Emery, du président du club Nasser Al-Khelaïfi et de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra.Les Parisiennes, qui n'avaient pas les statistiques pour elles contre l'OL, ne joueront pas une troisième finale, même si elles semblaient convaincues de pouvoir retourner la situation avant le match retour comme leurs homologues masculins contre le Barça.En demi-finale de C1, l'OL n'a toujours pas perdu face au PSG: en 2016, 2020 et 2022 et donc 2024.Après avoir joué dix minutes dernières de folie samedi dernier en inscrivant trois buts, les Lyonnaises, décimées par les blessures entre Eugénie Le Sommer, Ada Hegerberg, Griedge Mbock et Delphine Cascarino, sortie blessée à la mi-temps dimanche, ont davantage maitrisé le jeu dimanche.Elles ont largement dominé la seconde période, tout en manquant de justesse devant le but de Constance Picaud. Mais encore une fois c'est l'expérience qui a payé.Patientes, elles ont donné le dernier coup de massue sur leurs rivales grâce à Melchie Dumornay (81e), buteuse dans les deux confrontations.