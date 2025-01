C1: Lille craque à Liverpool, Monaco assuré des barrages

Lille n'a pas tenu le choc en Ligue des champions sur la pelouse de Liverpool (2-1), l'équipe la plus impressionnante en Europe déjà qualifiée pour les 8e de finale, alors que Monaco est au moins assuré des barrages après sa victoire contre Aston Villa (1-0), mardi.

Invaincus depuis 21 rencontres, toutes compétitions confondues, avant de se rendre à Anfield, les Dogues ont fini par craquer face à des Reds impitoyables sur tous les terrains cette saison. Solides leaders de la Premier League et auteurs désormais de sept succès en autant de matches sur la scène continentale, les hommes d'Arne Slot ont fait subir leur loi à des Nordistes qui espéraient faire un grand pas vers une qualification directe pour les huitièmes.Comme redouté, l'intenable Mohamed Salah, sans doute le meilleur joueur du monde actuellement, a fait vivre l'enfer à la défense lilloise, ouvrant le score en première période (34e). Malgré l'exclusion d'Aïssa Mandi (59e), Jonathan David est parvenu à égaliser (62e) mais Liverpool a rapidement repris sa marche en avant sur un but de Harvey Elliott, cinq minutes plus tard (67e).Si le Losc (11e) a la garantie de figurer dans le Top 24 et de disputer les play-offs, sa quête d'un éventuel billet pour les 8e de finale passera au moins par une victoire contre Feyenoord, le 29 janvier à domicile.Monaco (10e) est exactement dans la même situation avec un rendez-vous décisif à venir lors de la 8e et dernière journée de la phase de ligue à San Siro face à l'Inter Milan. L'ASM, engluée dans une spirale négative en championnat (un succès en six rencontres) et corrigée par Benfica (3-2) et Arsenal (3-0) en C1, s'est réveillée au bon moment en dominant Aston Villa (1-0) à Louis-II et peut déjà se satisfaire de jouer les barrages.Dans les autres matches, le FC Barcelone a sécurisé sa 2e place en s'imposant à Lisbonne contre le Benfica (5-4), qui l'a longtemps malmené au cours d'une partie très spectaculaire grâce notamment à un triplé de Vangélis Pavlidis. Les Catalans, mal en point en ce moment et distancés en Liga par leurs deux rivaux madrilènes, le Real et l'Atletico, ont étalé leurs soucis actuels, à mille lieux de leur entame canon, mais ils ont trouvé les ressources pour l'emporter sur un but de Raphinha dans les arrêts de jeu et climatiser l'Estadio da Luz.Le Barça est juste devant l'Atlético Madrid (3e) qui est venu à bout du Bayer Leverkusen (2-1).L'Atalanta Bergame, tenant de l'Europa League et désormais 4e, peut aussi espérer atteindre les 8e après avoir écrasé Sturm Graz (5-0).Le Borussia Dortmund, finaliste de la dernière édition, a en revanche effectué une très mauvaise opération (14e) en perdant pied à Bologne (2-1).