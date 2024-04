C3/C4: Marseille et Lille s'inclinent, Liverpool s'effondre

Marseille n'est pas parvenu à prendre le dessus sur le Benfica jeudi en quarts de finale aller de la Ligue Europa, s'inclinant 2-1 à Lisbonne, comme Lille, battu sur le même score sur le terrain d'Aston Villa en Ligue Europa Conference.

Benfica n'a pas tardé à montrer ses ambitions en inscrivant un but dès la 16e par Rafa Silva qui a trompé Pau Lopez. Di Maria a confirmé la domination initiale des Portugais en aggravant le score peu après la reprise (52e). Mais Pierre-Emerick Aubameyang a réduit l'écart à la 67e.Les Phocéens retrouvaient de l'entrain et menaient plusieurs actions dangereuses, Aubameyang ratant une occasion d'égaliser sur un coup de pied arrêté mal cadré à la 84e.A Birmingham, Lille a souffert contre Aston Villa, actuel 5e de Premier League. Le match a vite tourné à l'avantage des Anglais qui ont ouvert la marque dès la 13e minute par Ollie Watkins avant d'aggraver le score par John McGinn (56e). Mais les Lillois sont revenus à la 84e grâce à Bafodé Dakité, préservant leurs chances pour le match retour.Liverpool, qui joue le titre en Premier League, a lâché pied à Anfield face à l'Atalanta Bergame, actuellement 6e de Serie A. Les Italiens ont pris l'avantage sur un doublé de Gianluca Scamacca (38e, 60e), Mario Pasalic enfonçant le clou à la 83e.Leverkusen, le leader incontesté de Bundesliga, a attendu la 83e minute pour ouvrir la marque face à West Ham sur un but de Jonas Hoffmann, entré quelques minutes auparavant, puis a assommé les Anglais par Victor Okoh Boniface (90+1) qui était entré sur la pelouse en même temps que Hoffman.Dans le derby italien opposant l'AC Milan à la Roma, ce sont les Giallorossi qui l'ont emporté sur un but de Gianluca Mancini (17e), les Milanais, incapables de revenir au score, devant concéder la défaite chez eux.Dans les autres matches de Ligue Europa Conference, l'Olympiacos a gagné face à Fenerbahçe 3-2. Les Grecs menaient 3-0 avant de voir les Turcs marquer deux fois en six minutes (68e et 74e), annonçant un match retour bouillant à Istanbul jeudi prochain.Le Club Brugge a gagné face aux Grecs du PAOK (1-0) alors que les Tchèques de Viktoria Plzen et les Italiens de la Fiorentina se sont eux séparés eux sur un score nul et vierge.