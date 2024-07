Californie : le mégafeu en cours devient l'un des plus gros jamais enregistré dans cet Etat

Un incendie incontrôlable dans le nord de la Californie est devenu en trois jours l'un des plus importants jamais enregistrés dans cet Etat de l'ouest des Etats-Unis.

Le "Park Fire" a déjà dévoré plus de 142.000 hectares, ce qui en fait le septième plus gros incendie de l'histoire de cet Etat, a déclaré samedi l'agence étatique Cal Fire.

Plus de 4.000 personnes ont dû évacuer près de la petite ville de Chico, dans une zone rurale et montagneuse, à environ 145 kilomètres au nord de Sacramento, la capitale de cet Etat.

"Les conditions extrêmes de ce feu continuent de représenter un défi pour les pompiers", a indiqué l'agence sur X. Il s'agit du feu de forêt le plus intense à avoir frappé la Californie cet été.

Pour l'instant, il n'est contrôlé qu'à 10%, malgré les efforts de 3.700 personnes, de plus d'une dizaine d'hélicoptères et de plusieurs avions, selon des chiffres actualisés par l'agence.

"Le +Park Fire+ a continué à brûler de manière très active en raison du terrain escarpé et des vents (...) qui entraînent une forte progression", a déclaré Cal Fire.

"De nombreux avions-citernes de lutte contre les incendies de tout l'Etat effectuent des missions d'extinction lorsque les conditions le permettent", a-t-elle ajouté.

L'agence a toutefois indiqué qu'un temps plus frais et humide est attendu dans la région.

L'incendie s'est déclaré mercredi près de Chico, dans le comté de Butte, et a dévasté en quelques heures une vaste zone ainsi que dans le comté voisin de Tehama.

Selon les dernières informations, 20 bâtiments ont été détruits, révisant à la baisse une première estimation sur 137 structures détruites.

Des chiffres qui devraient évoluer à mesure que les autorités pourront mieux évaluer les dégâts sur le terrain.

- "Traumatisant"-

Le feu a généré une énorme colonne de fumée grise et dense qui a également atteint les Etats voisins.

La police a arrêté un homme de 42 ans soupçonné d'avoir déclenché l'incendie en poussant une voiture en feu dans un ravin.

Comme d'autres habitants, Julia Yarbough a vu sa maison réduite en cendres. "C'est ce qui reste de ma maison", a-t-elle déclaré à CBS, montrant les débris noircis et encore fumants.

Cet immense feu de forêt ravive de douloureux souvenirs pour les habitants de la ville de Paradise, située à une quinzaine de kilomètres de Chico, et où 85 personnes avaient péri en 2018 dans l'incendie le plus meurtrier de l'histoire de la Californie.

En raison de l'avancée très rapide de "Park fire", Paradise a été placée sous une alerte évacuation.

Ava Elsner, qui a connu l'incendie de 2018, a déclaré à CNN qu'elle s'inquiétait pour ses voisins.

"Je ne veux pas que quelqu'un d'autre vive cela. C'est la chose la plus traumatisante, la plus terrifiante et la plus triste", a-t-elle déclaré à la chaîne de télévision.

Les vagues de chaleur à répétition sont un marqueur du réchauffement de la planète lié au changement climatique causé par la dépendance de l'humanité aux énergies fossiles, selon les scientifiques.

Dans l'Oregon, l'incendie Durkee, qui s'est déclaré plus tôt ce mois-ci, a détruit près de 290.000 hectares et a été contenu à environ 50%, a indiqué l'agence chargée de lutter contre les incendies de forêt dans l'État.

AFP