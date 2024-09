Chine : excédées par ses pleurs, deux passagères d’un avion enferment un bébé dans les toilettes

Avec l’accord de sa grand-mère, deux passagères ont enfermé une fillette d'un an en pleurs dans les toilettes d’un avion, lors d’un vol en Chine, samedi 24 août 2024. Cette méthode visant à "éduquer" l’enfant a suscité une vague d’indignation sur les réseaux sociaux (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Elles se sont laissées déborder par la colère. Un incident peu ordinaire est survenu samedi 24 août 2024, lors d’un vol Juneyao Airlines en provenance de Guiyang et à destination de Shanghai (Chine). D’après la BBC, deux femmes excédées par les pleurs d’une fillette ont décidé de l’enfermer dans les toilettes de l’avion.

L’une d’elles a même partagé une vidéo de l’incident sur les réseaux sociaux pour expliquer son geste, qui visait, selon elle, à apaiser les autres passagers. Sa publication est rapidement devenue virale et a engendré de nombreuses critiques.

"You can't come out if you keep crying!" Two female air passengers, frustrated by the crying of a #toddler, took the child into the #aircraft's bathroom for a disciplinary talk after obtaining consent from the child's grandmother, sparking controversy. https://t.co/XgydSuViNi pic.twitter.com/kMGTXdjLEy