Chine : un zoo déguise des chiens en pandas pour attirer les visiteurs

Le zoo de Taizhou, en Chine, a présenté du 1er au 5 mai une nouvelle exposition de "pandas". Ces animaux étaient en réalité des petits chiens de la race chow-chow peints en noir et blanc.

Une stratégie qui interroge. Selon le Global Times, un journal chinois, les visiteurs du zoo de Taizhou, situé dans la province de Jiangsu se sont montrés surpris en découvrant que deux Chow-chow avaient été peints en noir et blanc pour ressembler à des pandas.

Nombre de touristes ont d’ailleurs filmé la scène, puis diffusé les images sur les réseaux sociaux locaux, dont Douyin, l’équivalent de TikTok.

Taizhou Zoo in Jiangsu Province dyed two chow chow puppies black and white and promoted them as so-called “panda dogs.” pic.twitter.com/Jo7q1dBzZJ