Clara Luciani, des stars du classique et un DJ français pour la réouverture de Notre-Dame

Pas de Paul McCartney ou de Bono mais Clara Luciani, Vianney, une pléiade de stars du classique et un DJ français: les têtes d'affiche du concert de réouverture de Notre-Dame, le soir du 7 décembre, ont été dévoilées vendredi, après des semaines de spéculations.

Organisé par France Télévisions et co-retransmis par Radio France, ce spectacle se tiendra sur le parvis de la cathédrale, peu après 21h, au premier jour des cérémonies marquant la réouverture de ce monument du XIIe siècle, partiellement ravagé par un incendie le 15 avril 2019.Cet incendie, dont les causes n'ont pas encore été déterminées, avait soulevé une émotion planétaire et provoqué un afflux de dons pour reconstruire l'édifice situé en plein coeur de Paris, qui figurait parmi les monuments les plus visités d'Europe.Le chant lyrique et la musique classique domineront ce concert, qui mettra à l'honneur la Maîtrise de Notre-Dame de Paris et l'Orchestre philharmonique de Radio France, dirigé pour l'occasion par le maestro vénézuélien Gustavo Dudamel.Ce chef superstar âgé de 43 ans, qui a démissionné de son poste de directeur musical de l'Opéra de Paris mi-2023, est l'un des plus talentueux au monde. Aussi à l'aise pour diriger une symphonie de Mahler que les musiques de "Star Wars" ou "West Side Story", il sera, à partir de 2026, le directeur artistique et musical du Philharmonique de New York.- Touche pop -Parmi les artistes appelés à célébrer la réouverture de Notre-Dame figure aussi le pianiste virtuose chinois Lang Lang, 42 ans, qui joue depuis des années aux quatre coins de la planète et a noué des liens étroits avec la capitale française, où il possède un pied-à-terre.Quand Notre-Dame a brûlé en 2019, il était d'ailleurs resté spécialement à Paris pour participer à un concert en hommage à la cathédrale.Habitué des grands événements planétaires, le pianiste a notamment joué pour le couronnement de Charles III en 2023, tout comme la soprano sud-africaine Pretty Yende, qui se produira également sur le parvis de Notre-Dame.Le ténor franco-suisse Benjamin Bernheim (39 ans), présent à la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris, sera lui aussi à l'affiche.Une touche plus pop sera apportée par Clara Luciani, Vianney et Garou, trois artistes très populaires en France.Au programme aussi: la Franco-Béninoise Angélique Kidjo, qui vient de célébrer quarante ans de carrière qui l'ont vu traverser les genres, les modes et les continents.Aussi à l'aise avec l'afrobeat nigérian qu'en revisitant le Boléro de Ravel ou la pop de David Bowie, la diva aux cinq Grammys Awards, ardente défenseure des droits des femmes, veut "voir en Notre-Dame un symbole de paix et de compassion dont nous avons tant besoin aujourd'hui", a-t-elle déclaré à l'AFP."L'achèvement de sa restauration me donne l'espoir que notre humanité, elle aussi, a le pouvoir de se reconstruire", a-t-elle ajouté.- Autre concert -La chanteuse libanaise Hiba Tawajin, également annoncée, s'est elle fait connaître en France en participant à l'émission The Voice en 2015 et a noué un lien particulier avec la cathédrale: en 2016, elle a succédé à Hélène Ségara pour reprendre, en alternance, le rôle d'Esméralda dans la comédie musicale "Notre-Dame de Paris".Seul DJ, Michael Canitrot a lui organisé les soirées "So, happy in Paris?", qui l'ont emmené dans les clubs des plus grandes villes du monde.Son "Monumental tour", alliance entre musique, patrimoine culturel et art digital, l'a ensuite conduit à se produire à l'abbaye du Mont-Saint-Michel en 2021, à la Tour Eiffel à l'occasion du centenaire de la disparition de Gustave Eiffel ou à la basilique de Saragosse, en Espagne, en octobre.Plus tôt dans la journée, les célébrations commenceront par un discours du président français Emmanuel Macron sur le parvis, suivi d'une cérémonie liturgique en présence de chefs d'État étrangers, dont la liste n'a pas été dévoilée. Un premier concert, dont la liste d'artistes n'est pas encore connue, est également programmé à ce moment-là.