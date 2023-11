Coupe Davis: Djokovic envoie la Serbie en demies contre l'Italie

Le N.

1 mondial Novak Djokovic a qualifié la Serbie pour les demi-finales de la Coupe Davis face à l'Italie, en battant facilement Cameron Norrie (18e) 6-4, 6-4 lors du deuxième simple face à la Grande-Bretagne, mercredi à Malaga.Dans ce dernier quart de finale, Miomir Kecmanovic (55e) avait apporté en début de soirée le premier point aux Serbes face aux Britanniques, privés d'Andy Murray. Il était venu à bout de Jack Draper (60e), 7-6 (7/2), 7-6 (8/6) à l'issue de deux heures de match.La Serbie sera donc opposée samedi à l'Italie, qui a battu dans l'après-midi les Pays-Bas 2-1. Moins d'une semaine après les Masters ATP à Turin, Novak Djokovic et Jannik Sinner vont donc se retrouver une troisième fois. Si le Serbe avait facilement dominé l'Italien en finale (6-3, 6-3), ce dernier l'avait battu en match de groupe 7-5, 6-7 (5/7), 7-6 (7/2)."J'avais beaucoup de responsabilités sur ce match, surtout après une longue saison (...) Je suis satisfait d'en finir après deux simples (...) L'Italie est très solide, on va se battre. On va tout donner" a déclaré Djokovic, soulagé de ne pas avoir à en découdre juste après dans le double, finalement annulé.Si le premier simple entre Kecmanovic et Draper a été un bras de fer, le deuxième a été tranquillement géré par Djokovic, malgré la fatigue ressentie "dans les jambes", a concédé le Serbe, quelques jours à peine après son succès à Turin.- "Grand objectif"Sa démonstration face à Norrie a confirmé la très bonne forme de celui qui vient d'enchaîner un septième succès au Masters 1000 de Paris comme aux Masters ATP et qui vit sa 400e semaine à la place de N.1 mondial.Le Serbe a rapidement breaké lors du premier set, grâce à une volée de revers déposée hors de portée de son adversaire. Il a conservé son avance pour remporter la première manche 6-4.Dès l'entame du second set, Djokovic s'est emparé de la mise en jeu de son adversaire. Contrairement aux longs rallyes vus lors du premier simple, les échanges ont souvent rapidement tourné à l'avantage du N.1 mondial, même si Norrie a parfois hissé son niveau de jeu."Djoko" a conclu le deuxième set 6-4 également, grâce à trois aces dans le dernier jeu.Le Serbe, déjà vainqueur de la Coupe Davis en 2010, a fait de cette compétition "l'un de ses plus grands objectifs" lors de cette saison déjà exceptionnelle. En 2023, "Nole" a conquis trois nouveaux titres du Grand Chelem (Australie, Roland-Garros, US Open), portant son total à 24, record absolu chez les hommes.La finale opposera dimanche le vainqueur d'Italie-Serbie à celui de l'autre demi-finale programmée vendredi entre la Finlande, tombeuse du Canada, tenant du titre, et l'Australie, finaliste l'an passé et victorieuse de la République tchèque.