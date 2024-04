Coupe de France: le PSG se qualifie pour la finale sur un but de Mbappé

Le Paris SG s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France, qu'il tentera de gagner pour la 15e fois face à Lyon le 25 mai, en battant Rennes mercredi (1-0) grâce à un but d'un Kylian Mbappé pugnace et revanchard.

L'international français était attendu, trois jours après sa sortie à l'heure de jeu au Vélodrome (victoire 2-0) et une photo exprimant sa déception vis-à-vis de son entraîneur Luis Enrique, qui rogne son temps de jeu depuis l'annonce de son départ cet été aux dirigeants.A l'image de cette deuxième moitié de saison fluctuante, Kylian Mbappé a vécu toutes les émotions en première mi-temps, pensant ouvrir le score par deux fois avant d'enfin trouver la faille. D'abord, lancé par Ousmane Dembélé dans la profondeur qu'il affectionne, il a été mis en échec par Steve Mandanda, qui a détourné son tir sur la barre (12e).Probablement déterminé à rendre aux supporters parisiens agressifs la monnaie de leur pièce, l'ancien portier emblématique de Marseille a ensuite repoussé un pénalty du capitaine des Bleus, qui l'avait obtenu en donnant le tournis à Omari (36).Mbappé a tenté de reprendre comme il l'avait fait à Brest fin octobre mais il a été légèrement pris à contre-pied par le ballon et s'est laissé retomber sur la pelouse, dépité.Mais la superstar ne s'est pas découragée, et quelques instants plus tard, a fait trembler les filets sur une nouvelle contre-attaque, profitant d'une déviation de son tir vers le second poteau par Omari, alors que Mandanda semblait une fois de plus sur la trajectoire.Sa célébration le poing levé puis la main sur la poitrine traduisait son soulagement de se rattraper de ses occasions manquées.- Mbappé préservé... par les changements -Pourtant Mandanda n'avait pas fini de le frustrer, réalisant de nouvelles parades au retour des vestiaires (52, 58).Rennes a eu ensuite quelques situations pour égaliser, après un premier acte seulement ponctué d'un arrêt de Donnarumma sur une frappe Arnaud Kalimuendo (11). Ce dernier, Amine Gouiri ou encore Bourigeaud sur coup franc se sont montrés trop imprécis pour réellement inquiéter le Parc des Princes.Face aux vagues rennaises, l'entraîneur Luis Enrique a rappelé Milan Skriniar, Danilo, Marco Asensio et Manuel Ugarte de leur échauffement. Mbappé a jeté un coup d'oeil suspicieux, échaudé par ses sorties à répétition depuis quelques semaines, mais il est resté sur la pelouse.Ces changements ont redynamisé l'animation parisienne qui s'est immédiatement procuré une occasion sur un relais d'Ugarte puis un centre de Fabian Ruiz repris trop sagement par Asensio (79).Randal Kolo Muani a ensuite échoué à trouver Mbappé dans la surface après une belle chevauchée (85). Le match est resté accroché tant physiquement que techniquement, sans grosse occasion de part et d'autre.Avec cette victoire, le PSG reste en lice pour un historique triplé championnat-Coupe-Ligue des champions. Luis Enrique, qui vit sa première saison sur le banc parisien, devrait être tout aussi satisfait du comportement de sa star floquée du numéro 7, même si elle fut plus discrète en seconde mi-temps.