Coupe de France: Lyon éliminé par Bourgoin-Jallieu (N3), le PSG s'en sort

Sale temps pour les gros: Lyon a été éliminé aux tirs au but par Bourgoin-Jallieu, pensionnaire de National 3, (2-2, 4 tab à 2), Rennes par Troyes (Ligue 2) et le PSG s'est fait peur avant de prendre le dessus sur Espaly (4-2) mercredi en 16e de finale de Coupe de France.

Après avoir subi l'ouverture du score, Lyon pensait avoir fait le plus dur en menant 2-1, mais Mehdi Moujetzky a signé son deuxième but de la soirée, ironiquement à la 69e minute, pour obliger les Rhodaniens à une périlleuse séance de tirs aux buts.Les Lyonnais l'ont débutée de manière catastrophique avec les ratés des tauliers Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. L'échec de Moujetzky n'aura pas été suffisant pour les remettre en selle. Immense désillusion pour les hommes de Pierre Sage contre une équipe qui joue quatre divisions plus bas."Il va falloir assumer la honte face à nos proches, aux gens qui aiment le club, nos dirigeants. C'est presque une tragédie", a résumé l'entraîneur de l'OL, Pierre Sage.Le PSG a failli connaître le même scénario fou contre une autre équipe de National 3, Espaly, qui a surpris le club de la capitale dès la 3e minute puis l'a rejoint en seconde mi-temps.Après l'égalisation d'Espaly à la 71e minute (2-2), tout le stade Michelin de Clermont-Ferrand s'est pris à rêver d'une séance de tirs aux buts. Mais les amateurs ont fini par craquer et prendre deux autres buts, de Barcola (88e) et Ramos (90e+2 sur pénalty).Le Rennes de Jorge Sampaoli, renforcé en ce mercato hivernal par les arrivées de Brice Samba et Seko Fofana, a connu lui aussi une déconvenue (défaite 1-0) contre Troyes, pensionnaire de Ligue 2. Rafiki Saïd s'est même payé le luxe de rater un pénalty avant de marquer le seul but du match.Cannes (N2) a aussi réalisé un gros coup en éliminant le leader de la Ligue, 2 Lorient (2-1).Toulouse a en revanche fait respecter son statut en disposant 2-1 de Laval (L2). Strasbourg aussi, mais le club alsacien s'est compliqué la tâche en passant par une séance de tirs aux buts (2-2, 5 tirs au but à 3) à l'issue d'un match en plein brouillard à Thaon (N3), où des supporters ont même épaissi l'atmosphère avec des fumigènes.Dans le duel des équipes de Ligue 1, c'est Brest qui a prévalu sur Nantes (2-1). L'équipe d'Antoine Kombouaré a pourtant cru pouvoir se relancer en réduisant le score en fin de match.Avec le succès d'Angers face à Quevilly-Rouen et les qualifications la veille de Nice, Lille et Reims, il n'y aura que huit clubs de l'élite à l'appel des huitièmes de finale, dont le tirage au sort aura lieu jeudi.