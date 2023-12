Cyclo-cross: nouveau succès de Mathieu van der Poel

Le Néerlandais Mathieu van der Poel a remporté samedi à Anvers sa troisième course en trois participations à la Coupe du monde de cyclo-cross cette saison, devant son grand rival belge Wout Van Aert.

Van der Poel avait déjà devancé Van Aert la veille à Mol (Belgique), pour la première course de cyclo-cross de l'hiver en présence des deux champions.Le Néerlandais, double champion du monde en titre sur route et en cyclo-cross, avait écoeuré la concurrence la semaine dernière pour son retour à la compétition en remportant haut la main le cyclo-cross d'Herentals (Belgique).A Anvers, sur un parcours partiellement sablonneux, le petit-fils de Raymond Poulidor a pris un mauvais départ mais a rapidement fait son retard pour prendre la tête de la course dès le troisième des huit tours du circuit.Van Aert, discret jusqu'à l'entame de l'avant-dernier tour, a accéléré pour prendre la deuxième place à 29 secondes du vainqueur. Un autre Belge, Eli Yserbyt, a terminé troisième à 37 secondes.Le Britannique Tom Pidcock, vainqueur à Namur le 17 décembre en l'absence des deux champions, a chuté dans un des premiers virages de la course et n'a jamais pu revenir. Il finit à la 8e place à 1 min 14 sec de Van der Poel.Les trois grands rivaux se retrouveront mardi pour la 10e manche de la Coupe du monde à Gavre, toujours en Belgique.