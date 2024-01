Dans l'Hérault, un sanglier filmé en train de nager en pleine mer Méditerranée

C'est une scène peu courante qui a été filmée au large d'Agde, en pleine mer Méditerranée. Non ce n'est pas un poisson ou un dauphine qui nage... mais bien un sanglier. Un peu plus tôt, l'animal avait été aperçu sur la plage. Après tout, il n'y a pas que les hommes et les mammifères marins qui ont le droit de faire trempette, les sangliers aussi.

Un pêcheur qui passait par là, a filmé la scène. L'animal se dirigeait à la nage en direction du fort.

#Insolite : Une scène surréaliste a été filmée ce samedi 13 janvier 2024 entre le fort #Brescou et la côte Agathoise dans l’#Hérault. Un pêcheur, qui se trouvait à bord de son bateau, a aperçu un #sanglier nageant en pleine #mer ! #Agde #CapDagde #Video pic.twitter.com/R91Iy0XjhE — InfOccitanie (@infoccitanie) January 13, 2024

Si l'image prête à sourire, apercevoir un sanglier en train de nager n'est pas si rare que ça. Au mois d'août dernier, au large de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), un couple qui faisait une sortie en bateau avait également croisé un sanglier au milieu de l'eau, à trois kilomètres du rivage. "J'ai d'abord cru à un dauphin ou à un poisson-lune, jusqu'à ce que je reconnaisse un sanglier quand il s'est approché" racontait Gentien Cazauxn auprès de nos confrères de Ouest-France, en précisant que l'animal semblait un peu "perdu et paniqué".

Reste que les sangliers sont plutôt "bons nageurs". "Comme beaucoup d’animaux, ils ont un instinct de nageur", évoque Max Alliès, le président de la Fédération départementale des chasseurs de l’Hérault, auprès de nos confrères de 20 Minutes.