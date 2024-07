Panne géante: Microsoft dit prendre des "mesures d’atténuation"

Le géant de la tech Microsoft a déclaré vendredi qu’il était en train de prendre des "mesures d’atténuation" après qu’une panne a touché de nombreuses entreprises, et notamment des compagnies aériennes, à travers le monde.

"Nos services sont en cours d'amélioration tandis que nous continuons à prendre des mesures d'atténuation", a écrit l'entreprise sur le réseau social X (ex-Twitter).

L'annonce est survenue alors que de nombreuses entreprises font part de problèmes techniques ou de panne: des entreprises australiennes telles que la TV ABC, l'aéroport de Sydney et une chaîne de supermarchés, l'aéroport de Berlin, ou encore le plus grand opérateur ferroviaire britannique ainsi que la Bourse de Londres.

La compagnie Air France a annoncé des opérations "perturbées dans certaines escales", précisant que les aéroports parisiens étaient pour l'heure épargnéS

L'aéroport d'Amsterdam-Schiphol, l'un des aéroports les plus fréquentés d'Europe, a indiqué être affecté par la panne informatique mondiale, qui touchait également l'aéroport d'Eindhoven, au sud des Pays-Bas et la compagnie aérienne TransaviA.

Trois compagnies aériennes indiennes ont également signalé d’importantes perturbations informatiques, ainsi que la compagnie aérienne KLM qui a indiqué suspendre "en grande partie" ses opérations.

Dans un message intitulé "Dégradation du service", Microsoft indique que les utilisateurs "peuvent être dans l’incapacité d’accéder à diverses applications et services Microsoft 365".



Microsoft ajoute rester "mobilisé pour gérer cet événement avec la plus haute priorité et en urgence, tout en continuant à traiter l’impact persistant pour les applications Microsoft 365 restantes qui sont dans un état dégradé".

AFP