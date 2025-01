Début du procès de l’animateur Stéphane Plaza, jugé pour violences sur deux ex-compagnes

Le procès de l'animateur vedette de télévision et agent immobilier Stéphane Plaza a débuté jeudi au tribunal correctionnel de Paris, où il est jugé pour violences sur deux anciennes compagnes. (Photo : Dimitar Dilkoff AFP)

À la barre Stéphane Plaza, vêtu d’un costume bleu nuit et d’un T-shirt blanc, a décliné son identité, puis le président du tribunal a commencé la lecture des faits.

Celui qui est passé, en quelques années, d’agent immobilier à icône du petit écran est renvoyé devant la justice pour des faits de "violences habituelles physiques et / ou psychologiques par concubin" entre 2018 et 2022 sur une ancienne compagne, Amandine, ainsi que pour "violences habituelles psychologiques par concubin" sur une autre, Paola, entre 2021 et 2022.

Deux jeunes femmes qui s’étaient vues délivrer une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours par un médecin. À l’issue de sa garde à vue, au mois de mars 2024, dans les locaux du commissariat du 3e arrondissement, Stéphane Plaza avait vu le parquet de Paris demander son renvoi devant le tribunal.

- "M. Plaza a fait tout le nécessaire aujourd’hui pour être là" -

Le procès était initialement prévu en août, mais il avait été renvoyé à janvier car M. Plaza ne s’était pas présenté en raison, selon ses avocats, Mes Carlo Alberto Brusa et Hélène Plumet, de "fragilités psychologiques".

"M. Plaza a fait tout le nécessaire aujourd’hui pour être là", a assuré jeudi son avocat Me Brusa. Il a fustigé un "rouleau compresseur" s’étant acharné, selon lui, sur son client, par des femmes "pas contentes d’avoir eu à subir des ruptures".

AFP