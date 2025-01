Des dizaines de milliers de manifestants en Autriche contre une extrême droite aux portes du pouvoir

"Contre le fascisme": des dizaines de milliers de personnes ont manifesté jeudi à Vienne pour "dire non à un chancelier d'extrême droite", au moment où le chef du FPÖ Herbert Kickl négocie avec les conservateurs pour former un gouvernement.

"J'ai peur pour notre pays, j'ai peur pour l'Europe et en fait pour le monde entier, parce que des autocrates cinglés accèdent au pouvoir et que les gens votent pour eux sans se rendre compte qu'ils creusent leur propre tombe", témoigne Elisabeth Helminger, 59 ans, sur une place noire de monde au coeur de la capitale.En fauteuil roulant, elle dit avoir tenu à venir malgré ses difficultés pour se déplacer.La voie s'est brusquement dégagée en début de semaine pour le parti de la Liberté (FPÖ), arrivé premier des législatives fin septembre, après l'échec des discussions entamées en octobre par les autres partis politiques pour lui faire barrage.Le président écologiste Alexander Van der Bellen a confié à M. Kickl le mandat pour composer une majorité avec les conservateurs. Les discussions ont officiellement démarré ce jeudi."Nous ne voulons pas d'un chancelier d'extrême droite et c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui", a déclaré à l'AFP Alexander Pollack, porte-parole de l'ONG de lutte contre le racisme SOS Mitmensch, évoquant "une menace pour les droits humains et la démocratie".Dans la foule estimée à 50.000 par les organisateurs et moitié moins par les autorités, d'autres disent craindre une dérive "dans le sens de la Hongrie voisine", où le Premier ministre Viktor Orban a progressivement mis au pas les contre-pouvoirs."C'est quasiment, entre guillemets, une dictature. Certes Orban est élu dans les urnes mais grâce au lavage de cerveau, il est inamovible et c'est ce à quoi (Kickl) aspire. C'est très dangereux", s'inquiète Peter Mayer, 51 ans, employé dans un bureau d'architecture.Des rassemblements ont également eu lieu ailleurs dans le pays, comme à Salzbourg et Graz.Fondé dans les années 1950 par d'anciens nazis, le FPÖ a déjà participé au pouvoir en tant que partenaire minoritaire mais il n'a jamais occupé la chancellerie dans l'histoire contemporaine de cet Etat membre de l'UE de neuf millions d'habitants.