Des milliers de personnes menacées par un incendie près de Los Angeles

Les autorités californiennes ont demandé à des milliers de personnes d'évacuer jeudi, face à un vaste incendie qui a détruit des dizaines de maisons et continue de s'aggraver dans les collines du nord-ouest de la région de Los Angeles.

Le "Mountain Fire" s'est déclaré mercredi près de la ville de Camarillo. Il brûle dans une zone où habitent environ 30.000 personnes, selon les pompiers du comté de Ventura.Sa cause est encore inconnue, mais les flammes se sont propagées rapidement grâce à des vents puissants, avec des rafales jusqu'à 130 km/h.Il menace plus de 3.500 habitations et a déjà consumé près de 8.100 hectares."Nous sommes restés debout toute la nuit à regarder ce qui se passait. Je n'ai pas dormi", a confié Erica Preciado à la chaîne de télévision locale KTLA, en évacuant la zone avec sa famille."Nous essayons juste de nous mettre à l'abri. Je ne savais même pas quoi prendre. J'ai juste mis tout ce que j'ai pu dans ma voiture", a-t-elle ajouté, au bord des larmes.Les autorités tentent actuellement d'évaluer le nombre d'habitations détruites. Selon les médias locaux présents sur place, elles se comptent par dizaines."Tout a disparu", a constaté sur KTLA un homme à la voix brisée, qui a perdu sa maison où il vivait depuis 27 ans.Après deux hivers pluvieux qui ont permis un relatif répit, la Californie connaît cette année une saison des feux très active.La végétation reformée grâce aux précipitations des deux dernières années s'est asséchée et devient un puissant combustible.Cet été, le "Golden State" a souffert de plusieurs vagues de chaleur, marques du réchauffement climatique.En juillet-août, il a subi le quatrième incendie le plus vaste de son histoire.- Bornes d'incendie asséchées -Les responsables des pompiers du comté de Ventura ont déclaré qu'ils consacraient toutes leurs ressources à cet incendie.Des hélicoptères ont largué de l'eau sur la région toute la nuit. Plusieurs centaines de soldats du feu défendent les maisons avec des lances à incendie.La lutte contre les flammes est tellement intense que les bornes auxquelles se branchent les camions des pompiers ont été asséchées par la demande à un moment dans la soirée de mercredi."Nous avons vidé les systèmes d'eau", a expliqué le chef des pompiers du comté de Ventura, Dustin Gardner, lors d'une conférence de presse jeudi. Cela a forcé ses équipes à acheminer de l'eau jusqu'aux différents foyers.Face aux flammes, Dawn Deleon n'a eu que quelques instants pour fuir avec ses six chiens."Nous avons vu les maisons des voisins brûler et nous nous sommes dit qu'il était temps de partir", a-t-elle raconté à KTLA. "Nous sommes partis pendant cinq minutes, puis nous avons fait demi-tour pour aller chercher mon téléphone et la maison était déjà en feu."Les flammes sont poussées par les vents de Santa Ana, des rafales chaudes et sèches venues du désert, typiques de l'automne en Californie du Sud.Les services météorologiques locaux ont émis une alerte cette semaine, pour mettre en garde contre le risque d'incendies.Ces vents doivent perdre progressivement de leur force jeudi, avant "une diminution" considérable dans la soirée, a expliqué le météorologue Rich Thompson.Les compagnies d'électricité ont coupé le courant à des dizaines de milliers de clients dans la région, une stratégie courante en Californie en cas de vents violents, afin de réduire le risque de nouveaux incendies provoqués par des lignes électriques renversées.