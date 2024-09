Destitution de Macron : la procédure validée au bureau de l’Assemblée

Première étape validée. La procédure de destitution d’Emmanuel Macron, portée par La France insoumise (LFI), a été jugée recevable mardi par le bureau de l’Assemblée nationale, selon des sources parlementaires.

La plus haute instance exécutive de la chambre basse a validé la première étape de cette procédure par 12 voix contre 10, selon le chef du groupe Union des droites pour la République, Éric Ciotti. La proposition est désormais envoyée en examen devant la commission des Lois.

Quelques minutes après la validation du bureau, LFI s’est félicité de cette décision. "Victoire", a écrit le groupe parlementaire sur le réseau social X. "Là où existe une volonté existe un chemin !" a commenté sur X le leader des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, rappelant qu’Éric Coquerel, président de la commission des Finances de l’Assemblée nationale, est en route pour "chercher les documents budgétaires cachés à Matignon". Il appelle également à "marcher avec les jeunes pour la destitution de Macron" le 21 septembre.

De son côté, l’ancien Premier ministre, Gabriel Attal, ne mâche pas ses mots. "Pour être tout à fait franc, je ne sais pas si nous sommes en train d’assister à une farce ou à une tragédie", déclare-t-il. "Une farce, parce que même ceux qui voteront pour le débat de cette motion reconnaissent qu’elle est grotesque, infondée et qu’elle n’a aucune chance de l’emporter".

- Plusieurs étapes -

Le bureau de l’Assemblée nationale n’est que la première étape de la procédure. La commission des Lois devra se prononcera à son tour pour son adoption ou son rejet. En cas d’adoption, elle devrait être inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.

Pour qu’elle soit adoptée, la procédure de destitution nécessite l’approbation de deux tiers des parlementaires de l’Assemblée et du Sénat, réunis en Haute Cour. Or, les élus du centre et de droite ont peu de raisons de soutenir cette initiative. Enfin, l’initiative ne fait pas l’unanimité à gauche : les socialistes ont prévenu qu’ils voteraient contre le texte, actant une divergence stratégique avec LFI.

AFP