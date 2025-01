Donald Trump entre virtuellement en scène à Davos

Après trois jours à ne parler que de lui, ou presque, les élites réunies à Davos vont enfin pouvoir interroger directement Donald Trump jeudi.

"Trump est un provocateur. Il adore être un provocateur, et beaucoup de gens à Davos s'ennuient dans leur vie. Il n'est pas ennuyeux. Donc vous savez, c'est plutôt excitant", a dit à l'AFP Graham Allison, professeur à l'Université américaine Harvard et habitué de la réunion du Forum économique mondial en Suisse.Des tables rondes officielles aux soirées, en passant par les minibus faisant la navette avec les villages voisins, le 47e président des Etats-Unis fraîchement investi s'invite en effet depuis lundi dans beaucoup de conversations.Il fera finalement une intervention en visioconférence à 17H00 (16H00 GMT).La séquence est prévue pour durer 45 minutes, et inclut une session de questions-réponses avec de grands patrons dont la liste était toujours en cours de finalisation mercredi soir.Trump, lui-même un homme d'affaires ayant fait fortune dans l'immobilier, dirige l'Amérique comme si c'était une entreprise et veut "le meilleur avantage pour les Etats-Unis, quelle que soit la façon dont il peut y arriver", explique à l'AFP Julie Teigland, partenaire du cabinet EY."Il sait qu'il a besoin de partenaires commerciaux pour faire cela. Donc je m'attends à ce qu'il fasse passer des messages allant dans ce sens là."- Milei à Davos -Menaces de surtaxes douanières contre le Mexique, le Canada, l'Union européenne ou la Chine, retrait de l'Organisation mondiale de la Santé ou de l'accord de Paris sur le climat, volonté affichée de "reprendre" le canal de Panama... Donald Trump a donné un avant-goût de ses intentions depuis son investiture lundi, qui coïncidait avec l'ouverture de la réunion annuelle dans la station huppée des Alpes suisses.Et les réactions n'ont pas tardé parmi les hauts responsables politiques présents en nombre à Davos cette semaine."Le protectionnisme ne mène nulle part, et il n'y a pas de vainqueur dans les guerres commerciales", a asséné le vice-Premier ministre chinois Ding Xuexiang, tandis que le président du Panama José Raul Mulino a rappelé que le canal n'avait pas été "un cadeau" des Etats-Unis.Le président ultralibéral argentin Javier Milei a pour sa part salué "l'âge d'or" que promet Trump pour les Etats-Unis, "une lumière pour le monde entier", lors d'un événement organisé par Bloomberg en marge de la réunion du Forum économique mondial à Davos.Cet allié autoproclamé du président américain doit lui aussi faire un discours à Davos, mais en chair et en os, quelques heures avant lui jeudi.