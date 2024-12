Effondrement d'un immeuble à La Haye: le bilan monte à cinq morts, les recherches continuent

Au moins cinq corps ont été extraits des décombres d'un immeuble d'appartements à La Haye, ont indiqué les autorités, alors que les recherches se poursuivent dimanche pour la deuxième journée.

"Malheureusement, une cinquième personne décédée vient juste d'être retrouvée sous les décombres", ont déclaré les pompiers dimanche matin."Le nombre total de victimes s'élève donc à dix. Quatre blessés ont été transportés à l'hôpital et un a été examiné sur place par les secours", ont-ils ajouté.L'une des personnes hospitalisée a été extraite vivante des décombres environ douze heures après l'explosion.Des équipes de secours ont fouillé les débris toute la nuit de samedi à dimanche, à la recherche de victimes de la grande explosion qui a entraîné un incendie, détruisant au moins cinq habitations tôt samedi matin, proche du centre-ville de La Haye.Les autorités ne savent pas combien de personnes peuvent encore être piégées sous les décombres. La police enquête sur les causes de l'explosion.Le maire de la ville, Jan van Zanen, a déclaré qu'il se préparait au "scénario du pire", avec peu de chances de retrouver d'autres survivants.L'édile a précisé que deux des quatre personnes hospitalisées sont dans un état grave, tandis que les deux autres vont mieux.La police a lancé samedi un appel à témoins. Elle s'intéresse particulièrement à une voiture aperçue quittant rapidement les lieux peu après l'explosion, à 06H15 (05H15 GMT) samedi matin.Le bâtiment de trois étages comprenait des commerces au rez-de-chaussée et cinq duplex, ont indiqué les autorités.Les habitants ont indiqué aux médias locaux que l'immeuble était principalement occupé par des personnes âgées et des familles avec enfants.Environ 40 voisins d'immeubles proches du bâtiment effondré ont été évacués.