Elon Musk soupçonné d'avoir fait un salut nazi après l’investiture de Donald Trump

Le milliardaire et nouveau ministre de l’efficacité gouvernementale a été au cœur d’une controverse après un geste effectué lors d’un meeting à Washington. Accusé d’avoir réalisé un salut nazi, Elon Musk dément fermement et évoque une interprétation erronée. (Photo : AFP)

Lors d’un meeting organisé à la Capital One Arena à Washington, quelques heures après l’investiture de Donald Trump, Elon Musk a suscité une vive polémique.

Après avoir pris la parole pour remercier les partisans du président réélu, le milliardaire a réalisé un geste en deux temps : il s’est tapé la poitrine gauche de la main droite avant de tendre le bras droit, paume ouverte, un mouvement qu’il a répété en direction de la foule derrière lui.

Ce geste a rapidement été interprété par certains observateurs comme un salut nazi. L’historienne Claire Aubin, spécialiste du nazisme aux États-Unis, a estimé qu’il s’agissait d’un "sieg heil", tandis que Ruth Ben-Ghiat, experte sur le fascisme, a évoqué un salut "agressif".

Plusieurs figures politiques, notamment des élus démocrates comme Alexandria Ocasio-Cortez et Jimmy Gomez, ont dénoncé un geste qu’ils jugent révélateur d’un soutien à des idéologies extrémistes. De son côté, Elon Musk a nié ces accusations.

Sur le réseau social X, il a qualifié l’interprétation de "coup tordu" et affirmé que son geste était mal compris. Soutenu par certains de ses partisans présents lors de l’événement, tels que le pasteur Brandon Galambos, qui y a vu une "expression humoristique", il a également bénéficié de la défense de l’Anti-Defamation League (ADL).

Frankly, they need better dirty tricks.



The “everyone is Hitler” attack is sooo tired ???? https://t.co/9fIqS5mWA0