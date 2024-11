Emmanuel Macron trolle Donald Trump, le président français nie

Après la victoire de Donald Trump mardi soir lors de l'élection présidentielle américaine, les dirigeants mondiaux se sont empressés de féliciter le président élu. Emmanuel Macron en a fait partie, mais la formulation de son message a fait beaucoup réagir. "With your convictions" : en anglais, ce terme est assez ambigu, il peut être traduit par "convictions, opinions", mais aussi par "condamnations". Pour les internautes, il pourrait s'agir d'un clin d’œil aux problèmes judiciaires auxquels fait face Donald Trump.

L'utilisation apparemment pointue du mot "convictions" a laissé les commentateurs des médias sociaux se demander si Macron était sincère ou s'il s'agissait d'un troll ultime, faisant référence aux multiples affaires criminelles de Trump - qui devraient être closes maintenant qu'il revient au pouvoir .

Congratulations, President @realDonaldTrump. Ready to work together as we did for four years. With your convictions and mine. With respect and ambition. For more peace and prosperity.