En Bretagne, un cycliste a décidé de relier deux îles sous l'eau pour livrer des galettes

Pour livrer des galettes bretonnes à un insulaire et remporter un pari, Éric Le Goff a opté pour un mode de transport pour le moins original puisqu'il a parcouru 300 mètres sous l'eau en vélo. Ce Breton a relié l'île Grande à l'île d'Aval, dans les Côtes d'Armor, en vélo et sous l'eau, bouteille d'oxygène sur le dos. Un défi complètement fou.

300 mètres séparent ces deux îles: une distance qu'il a parcourue ce vendredi 13 septembre, devant plusieurs curieux, en vingt minutes environ, d'après Actu.fr.

Mais pourquoi se lancer un tel défi ? Tout simplement, pour livrer un paquet de galettes bretonnes au seul habitant de l'île d'Aval. "Un pari complètement con", a-t-il expliqué à nos confrères de France 3.

Lui, comme Gaudu il est capable de faire du vélo sous l'eau. Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, Roglic et Van Aert sont capables de pédaler sur l'eau sans couler tellement ils vont vite. pic.twitter.com/8iuMXtNvO1 — ????ntoine VAYER ????????️ (@festinaboy) September 14, 2024

"Un jour, on est allés sur l’île d'Aval pour rencontrer le nouveau propriétaire." "On lui a apporté une bouteille de vin et des galettes. On voulait y retourner pour lui offrir d'autres gâteaux et on s’est amusés à imaginer comment on allait lui emmener à marée haute."

Avant d'opter pour le vélo, Éric Le Goff pense d'abord à réaliser la traversée en moto. Mais ses camarades de son club de VTT le poussent à opter pour un autre moyen de transport. "Les gars me chambraient là-dessus. Un ami a fini par parier que je n'y arriverai jamais. Là, ça m'a attisé encore plus! J'ai pris le pari. C’est complètement con mais je m'y suis engagé donc faut y aller."

Le Breton a dû adapter son vélo qui pèse cinquante kilos afin de réaliser ce défi. "Je suis même allé chez mon garagiste pour chercher du plomb et j’ai fondu 10 kilos de plomb", raconte-t-il.

Éric Le Goff a fait le chemin retour à la nage et a malencontreusement perdu son colis pendant la traversée.

