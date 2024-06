En Chine, un randonneur filme l’eau d’une célèbre cascade naturelle provenant... d’un tuyau

Une vidéo a été visionnée des millions de fois sur les réseaux sociaux après qu’un randonneur a posté une vidéo montrant que l’eau des chutes de Yuntai, considérée comme la plus haute cascade de Chine, provenait en réalité d’un tuyau près du sommet de la montagne. Les responsables du parc de la province du Henan ont été contraints de reconnaître que la célèbre chute d’eau était alimentée artificiellement.

Une vue magnifique et un spot parfait pour les touristes en quête de photos souvenir. Le site de la cascade de Yuntaishan en Chine est une attraction touristique bien connue dans la région. Et pour cause avec ses 314 m de haut, la chute d’eau offre un spectacle à couper le souffle.

Mais le 3 juin, un randonneur un peu trop curieux a mis fin à la magie. En grimpant sur les hauteurs de la falaise qui domine le site, le promeneur casse-cou a découvert le pot aux roses. La plus grande cascade d’Asie est alimentée par… Une canalisation.

Dans la vidéo postée par le touriste, on découvre le subterfuge mis en place par les autorités de la région. Face au tollé provoqué par la vidéo réalisée par le marcheur, les responsables locaux ont dû reconnaître leur mensonge.

