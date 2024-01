En direct à la télé, une présentatrice termine le décompte vers la nouvelle année par un doigt d’honneur

La journaliste de la BBC Maryam Moshiri a été sans le vouloir (quoi que...) la grande vedette du Nouvel An au Royaume-Uni. Elle a terminé le décompte des secondes avant l'arrivée de la nouvelle année en levant son majeur, ce qui s'appelle aussi... un doigt d'honneur (Photo d'illustration vs/www.imazpress.com)

"Ce compte à rebours mimé avec les doigts et aboutissant au geste vulgaire a en effet été repris dans de nombreuses fêtes" indique 20minutes.fr.

"Une DJ s’en est même servie pour illustrer son propre compte à rebours lors d’une soirée réunissant 10.000 personnes à Manchester, comme on peut le voir sur cette vidéo devenue virale sur X (ex-Twitter)" ajoute le média en ligne.

Thank you @BBCMaryam for helping count the New Year in for 10,000 ravers in Manchester last night @WHP_Mcr. pic.twitter.com/02B3ueGDzI