En République dominicaine, au moins 21 morts après des pluies diluviennes

Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la République dominicaine, les plus importantes "jamais enregistrées" dans le pays, ont fait au moins 21 morts, ont annoncé dimanche les autorités.

Trois des personnes décédées sont des enfants mineurs, selon le Centre des opérations d'urgence (COE). Il y a quatre Américains et trois Haïtiens parmi les victimes.Le plus grand nombre de morts, neuf, a été causé par l'effondrement samedi d'un mur sur plusieurs véhicules circulant sur l'une des avenues principales de la capitale, Saint-Domingue, selon le COE.L'eau "s'est infiltrée dans un sous-sol saturé" et les fondations du mur en béton ont cédé, a expliqué le ministère des Travaux publics qui a ouvert une enquête.Neuf autres personnes sont décédées dans la capitale dans des inondations et lors de l'effondrement d'un mur dans une maison.Un homme est décédé après avoir été emporté par les eaux dans la province de San José de Ocoa (sud) et deux personnes sont mortes dans des circonstances similaires dans la province de La Altagracia (est).Les précipitations enregistrées au cours des 48 heures sont les plus importantes "jamais enregistrées en République dominicaine", a affirmé lors d'une conférence de presse le président Luis Abinader.Son gouvernement a maintenu dimanche en état d'alerte 30 des 32 provinces du pays et 14 en état d'alerte rouge, en raison des pluies qui continuent de s'abattre sur une grande partie du territoire.- "Conséquence du changement climatique" -Quelque 13.000 personnes ont été évacuées des zones à risque, selon le centre d'opérations d'urgence.Les précipitations ont entraîné des coupures d'électricité et l'eau potable dans certaines régions.Les établissements scolaires sont fermés jusqu'à mercredi afin d'évaluer l'étendue des dégâts dans les écoles et "garantir la sécurité" des élèves.Lors d'une conférence de presse, le président Abinader a affirmé que ces pluies diluviennes sont la conséquence du changement climatique."Ceux qui ne croient pas au changement climatique doivent commencer à y croire", a déclaré le président, qui a parlé de dégâts "étendus et substantiels", sans toutefois donner de chiffres.Fin août, le passage de la tempête Franklin en République dominicaine avait fait deux morts et un disparu et quelque 3.000 personnes avaient été évacuées.Le gouvernement a appelé la population à "éviter" les activités à risque au cours des prochains jours.