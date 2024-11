Enlèvement de Santiago : la mère du nourrisson remise aux autorités françaises

La mère de Santiago, arrêtée aux Pays-Bas après avoir enlevé son bébé grand prématuré dans un hôpital de Seine-Saint-Denis, a été remise aux autorités françaises jeudi. La femme est arrivée à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle en milieu d’après-midi et doit maintenant être présentée à un juge d’instruction, selon la source proche du dossier, avant un éventuel placement en détention provisoire.

Le nourrisson avait été enlevé par ses parents, Cristina N. et Kevin D., âgés de 23 et 25 ans dans le service de néonatalogie d’un hôpital à Aulnay-sous-Bois, près de Paris. Le bébé, né avec huit semaines d’avance et âgé de 17 jours, requérait des soins constants en couveuse.

- Le père a refusé l’extradition -

Interpellés dans une chambre d’hôtel d’Amsterdam le 25 octobre au terme d’une traque de plusieurs jours en France et en Belgique, ils avaient été placés en détention provisoire en vue de leur extradition. La France avait demandé une remise des deux suspects, mais le père de l’enfant a refusé la procédure.

Il a "opté pour la procédure longue et la demande de remise sera traitée lors d’une audience publique de la Chambre d’assistance juridique internationale à une date ultérieure" a expliqué la porte-parole du tribunal. La date de cette audience n’est pas encore connue.

Santiago a été rapatrié en France le 31 octobre par ambulance.

- Deux hommes mis en examen -

Le parquet de Bobigny est jusqu’ici resté très prudent sur les motifs de l’enlèvement mais il est probable que les parents aient craint de perdre la garde de leur enfant et qu’il ne soit placé. Ils avaient eu, le jour des faits, un entretien avec les équipes de l’hôpital.

Dans le cadre de cette affaire, deux hommes, un mineur et un majeur, ont été mis en examen pour enlèvement et séquestration d’un mineur de moins de 15 ans en bande organisée et incarcérés provisoirement. Ils ont reconnu avoir accompagné le couple et le nourrisson dans leur fuite en Belgique.

AFP