Euro 2024 : l'équipe de France qualifiée pour les huitièmes de finale, avant même d'affronter la Pologne

Assurés de finir au pire parmi les quatre meilleurs troisièmes de la phase de poules après la défaite de l'Albanie contre l'Espagne ce lundi soir, les Bleus sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Ils doivent encore affronter la Pologne ce mardi à 18h (20 heures de La Réunion).

L'Angleterre, la France et les Pays-Bas se sont qualifiés ce lundi soir pour les huitièmes de finale de l'Euro 2024 en Allemagne, avant même de jouer leur dernier match de groupe mardi, respectivement contre la Slovénie, la Pologne et l'Autriche.

Après la défaite de l'Albanie face à l'Espagne (0-1), les Bleus sont qualifiés pour les huitièmes de l'Euro.



Grâce à la défaite de l'Albanie contre l'Espagne (1-0) lundi soir à Düsseldorf, les Anglais (groupe C), les Français et les Néerlandais (groupe D), ont la garantie de finir au pire parmi les quatre meilleurs (sur six) troisièmes de groupes.

Face à la presse lundi, Didier Deschamps s'est montré très clair: il veut gagner pour espérer finir en tête du groupe D et s'offrir une partie de tableau potentiellement plus favorable (sans l'Espagne, l'Allemagne et le Portugal).

"L’objectif est de gagner ce match contre la Pologne pour se donner les moyens d’obtenir la meilleure place", a confirmé le sélectionneur français devant les journalistes.

"Après, ça ne dépend pas que de nous puisqu’il y a un match en frontal. Plus on marquera de buts, plus on aura de probabilités de finir premiers. Si on peut gagner le match et marquer le plus de buts possibles, ça augmenterait les probabilités de pouvoir être premiers de notre groupe."

AFP