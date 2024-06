Euro-2024: retour marquant pour Eriksen, Mbappé "contre les extrêmes"

Trois ans après frôlé la mort en plein match de l'Euro-2021, Christian Eriksen a marqué lors du nul (1-1) du Danemark face à la Slovénie dimanche, tandis qu'une des stars attendues de l'Euro-2024, Kylian Mbappé, s'est déclarée "contre les extrêmes" en référence à la situation politique en France.

Eriksen, 32 ans, dispute en Allemagne sa quatrième phase finale d'un Championnat d'Europe, la première depuis ce Danemark-Finlande qui, le 12 juin 2021 à Copenhague, a changé sa vie.Victime d'un accident cardiaque devant sa famille et ses proches, le milieu offensif a été maintenu en vie par les secouristes qui ont procédé à des massages cardiaques sur la pelouse.Après l'implantation d'un défibrillateur automatique et une longue convalescence, Eriksen a pu reprendre sa carrière à Brentford puis à Manchester United et a retrouvé la sélection danoise avec qui il a disputé le Mondial-2022.Avec son but inscrit à la 17e minute, sur une remise en jeu rapidement jouée et une talonnade de Jonas Wind pour le servir dans la surface de réparation slovène, Eriksen a définitivement bouclé la boucle. L'histoire aurait pu être plus belle si Erik Janza n'avait pas égalisé à la 77e pour la Slovénie, dominatrice après la pause.- "Moment crucial" -A la veille de l'entrée en lice de la France, vice-championne du monde, qui affronte l'Autriche lundi à Düsseldorf (21h00), Kylian Mbappé est lui sorti du terrain sportif pour évoquer les élections législatives en France des 30 juin et 7 juillet."Je pense qu'on est dans un moment crucial de l'histoire de notre pays. La situation est inédite, c'est pour ça que j'ai envie de m'adresser à tout le peuple français et à la jeune génération qui peut faire la différence", a déclaré le capitaine des Bleus, qui s'est dit "contre les extrêmes, les idées qui divisent".Le futur joueur du Real Madrid a aussi douché les derniers espoirs des supporters français de le voir porter le maillot bleu lors des JO-2024 de Paris: "Je pense que je ne participerai pas aux JO", a-t-il dit.Autre candidat déclaré au titre, l'Angleterre entre en lice dans la soirée de dimanche (21h00) contre la Serbie.Les "Three Lions" ont très nettement les faveurs des pronostics face aux "Aigles", qualifiés à l'Euro pour la première fois depuis l'indépendance du pays dans les années 2000.Les Anglais, vice-champions d'Europe 2021, sont habitués à la pression, mais elle est encore montée d'un cran autour du sélectionneur Gareth Southgate à la tête d'une équipe bardée de talents.- Echauffourées à Gelsenkirchen -Son quatuor offensif avec Phil Foden, Jude Bellingham, Bukayo Saka et Harry Kane, le capitaine, a cumulé 114 buts cette saison en club. Mais sa défense, remodelée au gré des blessures, n'offre pas toutes les garanties.L'affiche du groupe C est classée à haut risque en raison des comportements passés de leurs supporters et autres ultras. Des échauffourées, rapidement stoppées par la police, ont opposé les deux camps dans les rues de Gelsenkirchen avant le match.Dans un Euro sous haute surveillance dans le contexte géopolitique mondial, la police de Hambourg a blessé par balles un homme qui, présentant "un état psychique anormal", menaçait de s'en prendre à des membres des forces de l'ordre avec un marteau et un cocktail Molotov."Il n'y a pas d'élément élément montrant qu'il y ait un lien avec le football", ont précisé les autorités, alors que des dizaines de milliers de supporters néerlandais étaient à Hambourg pour soutenir leur équipe face à la Pologne.Les "Oranje" ont très mal négocié leur entrée en matière à l'image de leur capitaine Virgil Van Dijk qui s'est fait surprendre sur corner dès la 16e minute par Adam Buksa.Ils ont égalisé par Cody Gakpo (29e) et ont dû attendre la 83e minute pour que Wout Weghorst, entré peu avant, coule définitivement la Pologne, privée de son buteur Robert Lewandowski.L'Euro-2024 est pour l'instant réfractaire aux surprises: tous les favoris, Allemagne et Espagne en tête, ont remporté leur premier match.