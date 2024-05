EuroMillions : la cagnotte de 48,7 millions d’euros remportée en France

Ce mardi 14 mai 2024, a eu lieu le tirage de l'EuroMillions. Une nouvelle fois la chance est passée par la France avec un quatrième grand gagnant EuroMillions pour cette année 2024. Une nouvelle vie attend désormais ce gagnant (Photo d'illustration AFP)

Tirage-Gagnant.com a publié le communqiué suivnt à la suite du tirage :

Ce tirage EuroMillions de ce mardi 14 mai 2024 proposait un jackpot de 49 millions d’euros. Avec un peu plus de 18 millions de grilles jouées, le montant final a été de 48 748 900 euros. En Europe, plus de 1,5 million de grilles ont été gagnantes, mais une seule grille, en France, a réussi l’exploit de trouver les 5 bons numéros et les deux bonnes étoiles (2 8 17 28 35 et les étoiles 7 et 9).

Ce joueur français empoche la totalité de la cagnotte pour 48,7 millions d’euros. En parallèle du tirage, un code My Million a récompensé un joueur dans la région Nouvelle- Aquitaine qui est devenu le 39e millionnaire de cette année 2024. L’heureux propriétaire du code LH 133 4150 pourra toucher 1 million d’euros.

Le nouveau gagnant a maintenant 60 jours pour se faire connaître auprès des services de la Française des jeux. Pour cela, il doit contacter son centre de paiement de secteur pur convenir d’un rendez-vous à Boulogne-Billancourt pour la récupération de son gain ou téléphonez directement au service client au 09 69 36 60 60 et demander l’équipe "Grand Gagnant".

Avec sa fortune de 49 millions d’euros, un accompagnement de 5 ans prévu par la FDJ sera proposé au gagnant. Cet accompagnement, accepté par seulement 1 gagnant sur 2 prévoit des ateliers de gestion relationnelle, de gestion financière et des rencontres avec d’anciens gagnants.

La totalité de sa cagnotte lui sera reversée en une seule fois et 100% nette d’impôt. Il n’existe pas d’imposition en France sur les jeux de hasard.

- 4ème chanceux en 2024 -

Ce nouveau millionnaire est le 4ème grand gagnant français depuis le début de cette année 2024 et le deuxième d’à filé après la victoire, le 30 avril, d’un autre joueur tricolore pour un gain de 166 millions d’euros. Le 16 janvier, un joueur ayant validé sa grille sur FDJ.fr a remporté 87.952.574 euros Lors du tirage du 20 février, c’est une cagnotte de 73.448.160 euros qui a été remportée à Ollioules.

Depuis le début de l’année 2024, ce sont 8 joueurs qui sont devenus multimillionnaires à EuroMillions, remportant 7 jackpots. Les gains s’échelonnent de 17 millions d'euros à un record de 166.790.050 euros remporté en France le 30 avril dernier.

Lire aussi - Euromillions : le jackpot exceptionnel de 166 millions d'euros gagné en France

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com