Explosion à Tel-Aviv: un mort dans une possible attaque aérienne

Une personne a été tuée vendredi avant l'aube par une explosion survenue dans le centre de Tel-Aviv et semblant être le résultat d'une attaque aérienne, selon un bilan des secours alors que la guerre entre Israël et le Hamas entre dans son 287e jour.

L'explosion a également fait deux blessés légers, a indiqué l'AFP Zaki Heller, porte-parole du Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge.Un précédent bilan de la police faisait état de sept blessés légers, mais il s'agissait surtout de personnes en état de choc, a précisé M. Heller.Selon Dean Elsdunne, porte-parole de la police, un corps portant des traces de blessures provoquées par des éclats a été retrouvé dans l'immeuble frappé par l'explosion, au coin de l'avenue Ben-Yehuda et de la rue Shalom-Aleichem, non loin d'un bâtiment annexe de l'ambassade des Etats-Unis en Israël.L'explosion s'est produite aux alentours de 03H15 (00H15 GMT), d'après les services de secours."Il s'agit peut-être d'une explosion aérienne (...) On a eu beaucoup de chance", a déclaré Peretz Amar, commandant de la police de Tel-Aviv sur les lieux, ajoutant que "l'enquête est en cours".Un habitant du centre de Tel-Aviv a indiqué à l'AFP avoir été réveillé par une forte explosion: "Tout a tremblé", a-t-il dit."Aucune sirène (d'alerte) n'a retenti", a rapporté l'armée dans un communiqué, ajoutant que "l'incident (faisait) l'objet d'un examen approfondi" et que l'explosion a été "provoquée par la chute d'une cible aérienne" selon une "enquête préliminaire"."L'armée de l'air a augmenté ses patrouilles aériennes afin de protéger l'espace aérien israélien", indique encore le texte."Des forces de police sont arrivées sur place et inspectent la zone pour chercher des objets suspects écrit la police dans un communiqué.Les forces de l'ordre appellent "les habitants à respecter les consignes de sécurité, et à ne pas s'approcher ou toucher des débris ou des éclats pouvant contenir des explosifs".Les pompiers ont dit évoquer la possibilité qu'un "drone" explosif soit à l'origine de la déflagration.