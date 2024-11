F1: George Russell partira en pole du GP de Las Vegas, Pierre Gasly 3e

Le Britannique George Russell partira samedi soir en pole position du Grand Prix de Las Vegas en Formule 1 devant le Français Pierre Gasly, troisième, tandis que le champion en titre Max Verstappen, qui peut conserver sa couronne ce week-end, s'élancera cinquième devant son dernier rival Lando Norris, sixième.

Dans le décor de "Sin City", la ville du péché, "Mister George" a fait parler vendredi soir toute la puissance de sa monoplace pour s'emparer de la quatrième pole de sa carrière, une performance qui semblait de toute évidence promise à Mercedes, tant l'équipe allemande semble à l'aise depuis le début du week-end dans la fraîcheur du Nevada (il faisait à peine dix degrés dans la soirée) et les rues poussiéreuses de Vegas.

"Nous avons été très rapides tout le week-end", a réagi le poleman, "mais nous devons maintenant comprendre pourquoi nous avons été si rapides jusqu'à présent, car c'est une vraie surprise".

Russell s'élancera devant l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari), deuxième des qualifications et Pierre Gasly, surprenant troisième au volant de son Alpine.

"Nous ne pensions pas être en mesure de pouvoir signer un Top 3 (...) l'équipe vit une période incroyable, j'espère que nous pourrons rester dans le coup demain", a déclaré le Français, qui signe aux Etats-Unis sa meilleure performance de la saison sur l'épreuve, trois semaines seulement après avoir terminé troisième du GP du Brésil. Il partira devant la Ferrari du Monégasque Charles Leclerc, quatrième.

- Verstappen titré si... -

La troisième ligne reviendra aux deux derniers prétendants pour le titre, Verstappen (Red Bull) ayant devancé Norris (McLaren), finalement sixième.

"Je pense que nous avons fait de notre mieux avec ce que nous avions", a concédé le premier, en retrait depuis les premiers tours de roues jeudi soir. "Les pneus sont notre principal problème, car nous avons eu beaucoup de mal avec l'adhérence tout au long de la journée", a-t-il aussi expliqué.

Les deux rivaux s'élanceront samedi soir à partir de 22 heures locales (07h00 dimanche heure de Paris) pour 50 tours autour du célèbre Strip, où Verstappen a une première chance de s'offrir son quatrième titre consécutif dans la catégorie reine du sport auto.

Pour y parvenir, le Néerlandais ne doit pas céder plus de deux points à Lando Norris, tandis que 60 points resteront à distribuer à l'issue du GP.

- Batailles chez les constructeurs -

Pour cette 22e manche de la saison (sur 24) -- qui lance le marathon final de trois GP en trois semaines --, Lewis Hamilton (Mercedes) ne sera que dixième, la faute à une erreur de pilotage dans les derniers instants des qualifications. Le septuple champion du monde s'élancera derrière la modeste Haas de l'Allemand Nico Hülkenberg, neuvième, et la McLaren d'Oscar Piastri, huitième.

Deuxième Français engagé en F1, Esteban Ocon (Alpine) partira 11e, tandis que l'Argentin Franco Colapinto ne sera que 14e. Le rookie de 21 ans a lourdement endommagé sa Williams après avoir touché un mur, un accident dont il est sorti indemne mais qui a retardé de 20 minutes la suite des qualifications, le temps de sécuriser la piste et nettoyer les nombreux débris.

Au classement général, si le titre pilotes ne semble plus pouvoir échapper à "Mad Max", tout reste à jouer chez les constructeurs.

Alpine, propulsée à la sixième place (sur 10) au championnat avec 49 points grâce à un coup stratégique gagnant lors du GP du Brésil, tâchera de conserver son rang jusqu'à l'ultime rendez-vous de la saison, à Abou Dhabi le 8 décembre, même si elle ne compte pour l'instant que trois points d'avance sur Haas (46 pts) et cinq sur Racing Bulls (44 pts).

Devant, les trois équipes de tête se tiennent en 49 points seulement: McLaren en tête devance de 36 points Ferrari, deuxième. La championne en titre Red Bull -- dont le deuxième pilote Sergio Pérez ne partira que 16e samedi soir --, complète le top 3 provisoire.

"L'objectif est de battre McLaren", a assuré Leclerc plus tôt cette semaine, "et nous pensons vraiment que nous avons une chance cette année". Il faut dire que pour la Scuderia, la disette n'a que trop duré puisque qu'elle n'a plus gagné de titre depuis 2008.



