Fébrilité avant la mise en vente des billets pour la tournée d'Oasis

Les fans d'Oasis fébriles espèrent samedi obtenir l'un des précieux billets pour leur tournée de l'été 2025, assurés de s'arracher très rapidement.

Les tickets pour les 17 concerts du groupe mythique de la Britpop, qui a annoncé mardi qu'il se reformait après 15 ans de brouille entre Liam Gallagher et son frère Noel, seront en vente dès 09H00 locales (08H00 GMT) au Royaume-Uni et 08H00 (07H00 GMT) en Irlande sur plusieurs sites comme Ticketmaster et Gigs and Tours.

Depuis l'annonce de mardi, les fans sont en effervescence.

Les billets des concerts prévus en Angleterre et en Irlande, en juillet et août 2025, pourraient s'arracher en quelques minutes.

De nombreux articles ont fleuri pour aider les fans à maximiser leurs chances : tenter le coup sur plusieurs appareils à la fois, ne pas attendre le dernier moment pour se connecter, ne pas rafraîchir la page web une fois ouverte...

Un tirage au sort avait été mis en place pour accéder à une prévente vendredi, permettant à quelques heureux élus d'acheter leur billet pour certaines dates après s'être inscrit au préalable.

Quant aux autres, ils devront se rendre sur les plateformes de vente officielles quelques minutes avant l'ouverture samedi, où ils se verront allouer une position aléatoire dans une file d'attente virtuelle.

Ils la connaîtront dès le lancement de la vente, et les moins chanceux devront prendre leur mal en patience pour tenter d'obtenir, à leur tour, le précieux sésame.

D'autant que les fans du monde entier vont se ruer sur la vente: même si "des préparations sont en cours pour emmener +Oasis Live '25+ sur d'autres continents plus tard l'année prochaine", certains doutent de la solidité de la trêve entre les frères ennemis du rock britannique.

Oasis se produira à Cardiff, Manchester, Londres, Édimbourg et Dublin, et a déjà rajouté trois dates aux 14 initialement prévues, vu l'engouement.

- Effet "Oasis" -

Le retour du duo, qui s'était déchiré en 2009 après une énième altercation au festival parisien de Rock en Seine - avec guitare cassée -, a été annoncé mardi sur les réseaux sociaux.

La réconciliation des frères Gallagher, qui ont échangé nombre de piques sur les réseaux sociaux et par interviews interposées ces 15 dernières années, n'arrive pas à la suite "d'une grande révélation" mais "d'une prise de conscience graduelle que c'est le bon moment", ont-ils expliqué.

Elle intervient 30 ans après l'album "Definitely Maybe", sorti le 29 août 1994, qui a lancé Oasis, avec Liam pour chanteur et Noel pour guitariste et compositeur.

Pour cette tournée qui s'annonce déjà historique, les places assises les plus abordables oscillent autour de 75 livres (89 euros) pour les concerts de Londres, Édimbourg et Cardiff, selon le promoteur SJM Concerts, et autour de 150 livres (178 euros) pour des places debout.

Pour assister au concert de Manchester, la ville natale des Gallagher, il faudra débourser au minimum 148,50 livres (176,44 euros) pour une place en fosse.

Certains fans pourront aussi s'offrir à Wembley un ticket à 506,25 livres (600 euros) qui donnera accès à une "soirée avant le concert", une exposition, et permettra de bénéficier de places spéciales.

Le retour annoncé du groupe mythique réjouit aussi hôteliers et patrons de pubs, qui s'attendent à une énorme demande à l'été 2025 et espèrent un effet "Taylor Swift" dopant l'économie britannique.



