Festival Visa pour l'image : le maire RN de Perpignan refuse de remettre un prix à un photographe palestinien

Louis Aliot, maire (RN) de Perpignan a annoncé ce samedi 31 août 2024 qu'il refusera de remettre au photographe gazaoui Loay Ayyoub le Visa d'or que lui a attribué le jury du festival Visa pour l'mage. L'élu d’extrême droite reproche au photojournaliste. "Je ne remettrai pas le prix cette année, ni moi, ni personne de la ville", a déclaré Louis Aliot, cité par plusieurs médias nationaux. Il a expliqué "être très mal à l'aise avec le traitement de cette guerre" par Loay Ayyoub

L'exposition de Loay Ayyoub retrace le drame de la guerre à Gaza pour le journal américain Washington Post. "Pendant cinq mois, d'octobre 2023 à février 2024, et son exil en Égypte, le photoreporter gazaoui a retranscrit en photos les conséquences des frappes israéliennes sur les civils" écrit francetvinfo.fr

"Dans plusieurs de ses publications sur les réseaux sociaux, Loay Ayyoub ne parle pas du Hamas mais de la 'Résistance palestinienne', y compris quand ils envoient des roquettes sur des civils", a affirmé le maire d’extrême droite.

"J'ai une liberté totale sur la ligne éditoriale de ce festival et je rappelle que le prix de la ville est décerné par un jury de directeurs de photos internationaux", a répondu le directeur du festival Jean-François Leroy, cité par francetvinfo.fr

Le jury a "voté pour Loay Ayyoub, voilà. Moi je n'ai pas à interpréter les décisions de Monsieur Aliot", a ajouté le directeur du festival

Pour rappel, les bombardemenrs maszsifs de Gaza ont été déclenché par une vaste attaque du Hamas en Israël le 7 octobre, qui a entraîné côté israélien la mort de 1.199 personnes, majoritairement des civils, selon un décompte de l'AFP à partir de données officielles.

Israël a juré de détruire le Hamas, un mouvement qu'il qualifie de terroriste, à l'instar des Etats-Unis et de l'Union européenne.

Ses représailles à l'attaque du Hamas ont fait au moins 40.691 morts dans la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé du Hamas, et provoqué un désastre humanitaire et sanitaire. D'après l'ONU, la majorité des morts sont des femmes et des mineurs.

La Défense civile y a recensé samedi encore une quarantaine de morts dans des frappes israéliennes.

Parmi eux, neuf adultes d'une même famille ont péri suite à une frappe sur une maison du camp de réfugiés de Nousseirat (centre), a déclaré à l'AFP Marwan Abou Nassar, médecin à l'hôpital al-Awda.

A Gaza-ville (nord), le ministère de la Santé a annoncé "des morts et des blessés parmi les patients et leurs proches" après que "le complexe de l'hôpital al-Ahly a été visé samedi soir". Il s'agit d'un "bombardement israélien sur un terrain proche" de l'hôpital, a raconté une source hospitalière.

- Opération en Cisjordanie -

Dans le même temps, dans le nord de la Cisjordanie, occupée depuis 1967, Israël poursuivait sa vaste opération militaire contre les groupes armés, lancée mercredi et qui a suscité inquiétudes et protestations de la communauté internationale.

"On a peur, on est terrorisés", expliquait une mère de famille, Faïza Abou Jaafar, à Jénine. "On vit des jours noirs".

"L'électricité et l'eau sont totalement coupées dans le camp de réfugiés", et "80% des quartiers (de la ville) ne sont plus alimentés en eau", déplore Bachir Matahine, le porte-parole de la municipalité de Jénine cité par l'agence de presse palestinienne Wafa.

Le chef d'état-major de l'armée israélienne, le général Herzi Halevi, s'est rendu samedi à Jénine et a expliqué que ses troupes s'attelaient à "démanteler le terrorisme dans les camps de réfugiés".

Au moins 22 Palestiniens, principalement des combattants, ont été tués par l'armée israélienne en Cisjordanie depuis mercredi, selon le ministère palestinien de la Santé. Tous des "terroristes", a dit l'armée israélienne. D'après l'agence Wafa, un octogénaire figure parmi les tués.

Le Hamas, au pouvoir depuis 2007 à Gaza, et le Jihad islamique, ont déclaré qu'au moins 14 des morts combattaient dans leurs rangs.

