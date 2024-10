Foot: Après un an d'absence, Neymar a rejoué

Après plus d'un an d'absence en raison d'une grave blessure, Neymar a rejoué en compétition officielle lundi soir, entrant en jeu à la 77e du match de Ligue des champions asiatique remporté par son club saoudien d'Al-Hilal à Al-Aïn, aux Emirats arabes unis (5-4).

La star brésilienne, 32 ans, s'était blessé au ligament croisé et au ménisque le 17 octobre 2023 avec le Brésil en match des qualifications pour le Mondial-2026 contre l'Uruguay."Passez le mot: la légende Neymar est de retour", a tweeté le club saoudien annonçant son entrée en jeu dans un compte rendu en direct du match sur son compte X.Neymar n'a pas vraiment eu le temps de se mettre en évidence, même s'il s'est procuré une belle occasion à la 87e minute. Servi dans la profondeur, le Brésilien s'est appuyé en une-deux sur son coéquipier serbe Aleksandar Mitrovic mais sa frappe croisée du gauche depuis l'angle de la surface a fui le cadre, effleurée par le gardien d'Al-Aïn selon des images au ralenti de l'action."Lorsque j'ai fait entrer Neymar, le score était de 5-3, nous avions deux buts d'avance, il y avait des espaces. Mais le carton rouge (reçu par Al Bulayhi, un de ses coéquipiers, NDLR) est survenue juste après ce remplacement, ce qui nous a privés d'un attaquant puisque Mitrovic a dû quitter la pelouse (89e). Nous avions alors moins de puissance offensive", a commenté après le match l'entraîneur portugais d'Al-Hilal, Jorge Jesus.- "Je ne reviens pas à moitié" -Faire entrer son joueur star, à court de compétition, comporte peut-être un risque pour son équipe, a-t-il reconnu. Mais le technicien n'a pas le choix: "Nous devons nous servir de ces matches pour le préparer, c'est la seule façon de ramener au plus haut niveau un de nos joueurs importants."Avant sa blessure, Neymar n'avait joué que cinq matches avec le club saoudien qu'il a rejoint en août 2023 en provenance du Paris SG pour quelque 100 millions d'euros par saison, selon les médias."Je sais que vous êtes impatients, je le suis aussi, et le 21 octobre, je suis de retour", avait-il annoncé dans une vidéo publiée dimanche par le club saoudien. "Je suis revenu à chaque fois que je me suis blessé, et je ne reviens pas à moitié", a-t-il prévenu.Neymar dit s'être fixé plusieurs objectifs jusqu'à la Coupe du monde 2026 au Mexique, Canada et États-Unis. Les prochains matches de la sélection brésilienne en éliminatoires sont programmés en novembre.Son absence n'a pas affecté les résultats de son nouveau club, qui a remporté la saison dernière le championnat saoudien pour la 19e fois. Ni ceux de la Seleçao, qui a remonté la pente avec deux victoires consécutives contre le Chili (1-2) et le Pérou (4-0), désormais classée quatrième.